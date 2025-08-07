Dominatori

Nessuna sorpresa tra i 50 nomi che si giocheranno il Pallone d’Oro 2025.

Tra i favoriti ci sono ben nove giocatori del PSG campione d’Europa (Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Vitinha, Hakimi, Ruiz e soprattutto il favorito Dembélé), ma tanti sono anche i rappresentanti del Barcellona, del sempre presente Real Madrid e del Liverpool.

Dumfires e Martinez sono stati scelti per l’Inter e McTominay per il Napoli campione d’Italia.

Nei selezionati nei giocatori di movimento non figura nessun elvetico.

Tra i dieci portieri scelti per la categoria specifica ci sarà invece il rossocrocoaito Yann Sommer, anche se il favorito è ovviamente l'italiano Gianluigi Donnarumma.

Sono stati resi noti anche i nominativi delle donne candidate al pallone d'oro (vedi post su X sotto).

La cerimonia di premiazione, giova ricordarlo, si terrà il 22 settembre a Parigi.

Ecco i 30 giocatori di movimento nominati

Ecco i nomi delle giocatrici in lizza per il premio