Nessuna sorpresa tra i 50 nomi che si giocheranno il Pallone d’Oro 2025.
Tra i favoriti ci sono ben nove giocatori del PSG campione d’Europa (Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Vitinha, Hakimi, Ruiz e soprattutto il favorito Dembélé), ma tanti sono anche i rappresentanti del Barcellona, del sempre presente Real Madrid e del Liverpool.
Dumfires e Martinez sono stati scelti per l’Inter e McTominay per il Napoli campione d’Italia.
Nei selezionati nei giocatori di movimento non figura nessun elvetico.
Tra i dieci portieri scelti per la categoria specifica ci sarà invece il rossocrocoaito Yann Sommer, anche se il favorito è ovviamente l'italiano Gianluigi Donnarumma.
Sono stati resi noti anche i nominativi delle donne candidate al pallone d'oro (vedi post su X sotto).
La cerimonia di premiazione, giova ricordarlo, si terrà il 22 settembre a Parigi.