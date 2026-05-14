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A due partite dal termine della stagione il Lugano si gioca ancora la qualificazione ai preliminari di Conference.

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Il primo passo, che potrebbe già essere decisivo, sarà oggi in casa del Sion. «Sappiamo che è un avversario in forma e difficile da affrontare, ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi. Ci aspettano due finali, siamo concentrati e convinti», ha detto Papadopoulos.

Per interrompere la striscia di 5 vittorie consecutive, tutte senza subire reti, dei vallesani Croci-Torti non potrà contare sullo squalificato Steffen. Al fianco di Behrens dovrebbe esserci uno tra Koutsias e Bottani.