Non è iniziato bene il campionato di Promotion League per Paradiso e Lugano U21, entrambi sconfitti in casa.

I biancoverdi sono stati battuti per 2-1 dallo Sciaffusa, andato in gol già al 4’. Venti minuti dopo Babic ha siglato l’1-1, ma il gol di Chiappetta al 60’ ha deciso il confronto in favore dei gialloneri. Andamento simile nella sfida dei bianconeri, battuti però sonoramente per 4-1, con Amirzade che al 23’ ha pareggiato dopo il vantaggio ospite del 20’. Dopo il nuovo vantaggio ancora prima della pausa, i friborghesi hanno trovato altre 2 reti nella ripresa.