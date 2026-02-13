Amarilla sostiene che le parole usate dal calciatore nei suoi confronti costituiscono «violenza di genere pura e semplice contro una donna impegnata in politica».

La parlamentare, che nei giorni scorsi aveva definito Mbappé un «camerunese colonizzato» e pubblicato messaggi giudicati razzisti, si è scusata per le proprie dichiarazioni, definendole «uno sproposito», ma ha chiesto al giocatore di fare altrettanto.

Mbappé aveva replicato definendola «una donna spregevole e indegna del suo incarico», aggiungendo che non rappresenta il Paraguay.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani ha dal canto suo condannato le dichiarazioni «razziste e disumanizzanti» rivolte dalla senatrice a Mbappé dopo l'eliminazione del Paraguay dai Mondiali.

«Sono spregevoli e purtroppo non rappresentano un caso isolato», ha affermato il portavoce Thameen Al Kheetan. Il governo del Paraguay ha già preso le distanze dalle dichiarazioni, precisando che si tratta di una responsabilità personale della senatrice e ribadendo l'impegno del Paese contro razzismo, xenofobia e ogni forma di discriminazione.