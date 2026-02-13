In 120 minuti gli argentini non tirano nemmeno una volta in porta contro gli spagnoli e si fanno notare soprattutto per il loro gioco rude. Al termine della partita, Leandro Paredes perde le staffe.
Probabilmente molti spettatori neutrali si sono ritrovati, con il passare dei minuti, a tifare per gli spagnoli. L'Argentina difende con passione, anche se spesso al limite del lecito, ma fino ai minuti di recupero dei tempi supplementari non riesce a crearsi nemmeno un’occasione da gol.
Enzo Fernández è stato espulso per doppia ammonizione poco prima della fine dei tempi regolamentari, ma un altro argentino è rimasto in campo fino al fischio finale: Leandro Paredes.
Il 32enne entra in campo all’intervallo e si fa notare soprattutto per i suoi numerosi falli. In realtà, come concordano molti esperti, avrebbe dovuto essere espulso molto prima. Ma l’arbitro decide diversamente.
Il “cattivo” argentino Leandro Paredes calcia lo spagnolo Eric Garcia.
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Dopo il fischio finale, però, Paredes perde completamente il controllo: si scaglia contro i giocatori della Spagna e li colpisce, rimediando infine il cartellino rosso.
Scene vergognose, che non dovrebbero avere posto su un campo di calcio. Resta ora da capire per quanto tempo sarà squalificato.
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