L'Inter è a un passo dallo Scudetto dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari.

Per ottenerlo tra una settimana nel derby servirà una vittoria. Pure il Milan non è andato oltre al pareggio con il Sassuolo. Un pazzo incontro che ha visto Noah Okafor realizzare il definitivo 3-3 all'84'. Per l'elvetico è la sesta rete stagionale in Serie A. E' stata invece sospesa al 70' Udinese-Roma in seguito a un malore del giallorosso N'Dicka. Il difensore è in ospedale e sta bene ma sul momento gli altri giocatori di De Rossi non se la sono sentita di proseguire.

