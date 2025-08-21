  1. Clienti privati
Conference League Pareggi per Losanna e Servette nell'andata dei playoff

Swisstxt

21.8.2025 - 22:21

Losanna
Losanna
KEYSTONE

Sia Losanna che Servette hanno ottenuto un pareggio per 1-1 nell'andata del playoff di Conference League.

SwissTXT

21.08.2025, 22:21

21.08.2025, 22:32

I vodesi sono riusciti a imporre il pari al ben più quotato Besiktas, andato in vantaggio sul finire del primo tempo grazie a Rashica ma ripreso poi da Okoh all'83', e tra sette giorni andranno in Turchia alla ricerca dell'impresa.

Dal canto loro invece i granata potranno affrontare lo Shakhtar Donetsk tra le mura amiche: subito avanti con Fomba, i ginevrini hanno tenuto bene gli attacchi degli ucraini, che nella ripresa però hanno spinto maggiormente trovando l'1-1 con Bondar.

