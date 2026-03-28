Jonathan David Keystone

Canada e Islanda si sono lasciate sul 2-2 al termine di una sfida contraddistinta dalle doppiette di Oskarsson e David.

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I futuri avversari della Svizzera ai Mondiali hanno rimontato gli europei con due reti su rigore dell'attaccante della Juventus.

Nonostante il successo sia stato annullato dalla CAF, il Senegal si è presentato a Parigi con il trofeo della Coppa d'Africa. Prima dell’amichevole contro il Perù, vinta poi 2-0, Capitan Koulibaly ha infatti portato in campo la Coppa davanti ad un pubblico festante.

Successo anche per il Giappone, che ha superato per 1-0 la Scozia.