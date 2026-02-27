Il Gruppo G si è chiuso con il pareggio per 1-1 tra Egitto e Iran che ha fatto felice il Belgio. I Diavoli Rossi si sono infatti presi il primo posto ai danni dei nordafricani grazie al 5-1 rifilato alla Nuova Zelanda. E' successo tutto nei primi minuti a Seattle, dove l'Egitto si è portato in vantaggio al 5' ma è poi stato ripreso al 14' dall'Iran, che pochi minuti prima ha pure sbagliato un rigore e nel finale si è visto annullare una rete per fuorigioco di pochi centimetri. Quasi tutto facile invece per il Belgio, vittorioso con la doppietta di Trossard dopo un tempo in affanno.