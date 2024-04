Salah KEY

Il big match della 32a giornata di Premier League non ha sancito vincitori.

A Old Trafford il Manchester United ha frenato il Liverpool strappando alla squadra di Klopp un pareggio per 2-2. In vantaggio grazie a Diaz, i Reds si sono fatti rimontare da Fernandes e Mainoo, ma Salah su rigore ci ha messo una pezza all'84'.

