YB Basilea freshfocus

È finito a reti inviolate il big match del 12o turno di Super League tra YB e Basilea.

SwissTXT Swisstxt

Al ritorno in panchina di Seoane i gialloneri sono riusciti a conquistare un punto nonostante l'uomo in meno dal 48' per l'espulsione per doppia ammonizione di Gigovic. Il pareggio fa contento il Thun, che allunga in vetta a +6 sui renani e +9 sui gialloneri, quarti.

Il Lucerna ha invece scavalcato il Lugano al sesto posto grazie al roboante successo per 6-0 su un Grasshopper sempre più in crisi e fermo al penultimo posto in classifica. Per i lucernesi Di Giusto ha firmato una doppietta.