Alessandro Mangiarratti e Francesco Pargalia
Freshfocus
Sarà Francesco Pargalia il nuovo tecnico del Bellinzona.
Il 38enne italiano, già vicellallenatore sulle panchine di Vaduz e Yverdon, è stato presentato oggi in conferenza stampa dal presidente Renato Sergi.
L'obiettivo per il nuovo mister granata sarà quello di centrare la salvezza in Promotion League e ridare entusiasmo a un ambiente scosso dalle nubi finanziarie ancora da diramare.
Una stagione di transizione in cui si punterà tanto sui giovani ma anche su leadership ed esperienza. A tal proposito, è stata ufficializzata l'importante permanenza di capitan Mihajlovic.