Argentina resta sola al comando del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il Brasile perde punti in casa e l’ Nella 3a giornata i Verdeoro non sono andati oltre all’1-1 contro il Venezuela, con Bello che all'85' ha risposto a Gabriel. Con 7 punti la Seleçao di Diniz insegue in classifica i campioni del mondo dell’Albiceleste, primi e ancora a punteggio pieno grazie all’1-0 sul Paraguay (Otamendi al 3’), nonostante un Messi impiegato part time (dal 53’). E' invece finito 2-2 il big match tra Colombia e Uruguay, salvato al 91' dal rigore di Darwin Nunez.

