Super League Il Lugano non va oltre il pari con il Sion

Swisstxt

29.11.2025 - 19:55

Ali Kabacalman (SIO) e Anto Grgic (LUG)
Ali Kabacalman (SIO) e Anto Grgic (LUG)
KEYSTONE

Il Lugano non è andato oltre al pareggio nella sfida interna contro il Sion. Reduci dalla sconfitta nel recupero di mercoledì col San Gallo, i bianconeri sono stati fermati sull'1-1 a Cornaredo nel 15o turno di Super League.

SwissTXT

29.11.2025, 19:55

29.11.2025, 20:04

A sbloccare la sfida, tutto sommato equilibrata e in cui non sono mancate le occasioni da gol, ci ha pensato Cimignani con una perla su punizione alla mezz'ora.

Dopo un rigore malamente calciato a lato da Nivokazi, i vodesi hanno pareggiato con Chipperfield al 63'.

Quanto meno in casa bianconera si è rivisto (dopo 2 mesi) Steffen e ha fatto il suo debutto Kendouci.

