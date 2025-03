Vincent Sierro Imago

La Svizzera non è riuscita a sfruttare il test di Belfast per tornare alla vittoria, che manca ormai da quasi un anno. A Belfast i rossocrociati non sono andati oltre all'1-1 contro l'Irlanda del Nord.

Castigati in avvio dalla punizione di Price, che ha sorpreso Kobel sul suo palo, gli elvetici hanno rimesso le cose a posto poco prima della mezz'ora grazie al colpo di testa di Sierro su corner di Rodriguez (126a presenza).

Fra gli esordienti ha deluso Gartenmann, all'origine dell'1-0 con un errore ingenuo, mentre nella ripresa ha brillato Alvyn Sanches.