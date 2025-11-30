Nel derby di Londra nessuno l'ha spuntata. KEYSTONE

Lo scontro al vertice tra Arsenal e Chelsea si è chiuso in parità.

SwissTXT Swisstxt

Malgrado l'inferiorità numerica (rosso a Caicedo al 38'), i Blues hanno fermato la capolista sull'1-1, mantenendo invariate (6 punti) le distanze in classifica. La squadra di Maresca è però stata superata al secondo posto dal ManCity, vittorioso sabato 3-2 sul Leeds grazie a un gol di Foden al 91'. Guardiola e i suoi hanno ora 5 lunghezze di ritardo dai Gunners. È finalmente tornato a sorridere in Premier il Liverpool, che ha sconfitto 2-0 il West Ham anche grazie al primo sigillo coi Reds di Isak.