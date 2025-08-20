  1. Clienti privati
Calcio Playoff di Champions League, al St. Jakob Park pari tra Basilea e Copenaghen

Swisstxt

20.8.2025 - 23:02

Basilea – Copenaghen 1:1

Basilea – Copenaghen 1:1

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

20.08.2025

Basilea e Copenaghen si sono lasciati al St. Jakob Park sull’1-1 nell’andata del playoff di Champions League.

SwissTXT

20.08.2025, 23:02

20.08.2025, 23:10

Per sapere chi tra le due potrà disputare la fase a campionato della competizione bisognerà dunque attendere la sfida di martedì prossimo al Parken.

Sotto una pioggia battente a passare per primi sono stati i renani, con un rigore di Shaqiri al 14' (trattenuta su Ajeti).

Il pari danese è arrivato nei recuperi del primo tempo con Pereira (complice uscita a vuoto di Hitz). Nella ripresa i rossoblù hanno rischiato il ribaltone, ma il 2-1 di Cornelius è stato annullato per fuorigioco

