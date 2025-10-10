Imago

È fallito il tentativo del Belgio di conquistare la vetta del Gruppo J.

I Diavoli Rossi, nonostante abbiano controllato il match dal primo all’ultimo minuto, non sono infatti riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro la Macedonia del Nord, che rimane prima nel girone.

Serata decisamente più semplice per la Germania che grazie al 4-0 sul Lussemburgo si è presa il primo posto del Gruppo A.

Ha avuto vita facile anche la Francia, che con il 3-0 casalingo inflitto all’Azerbaigian grazie a capitan Mbappé, Rabiot e Thauvin è riuscita a consolidare il primato nel Gruppo D.