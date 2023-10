In campo al Comunale Ti-Press

Il Bellinzona ha centrato il quarto risultato utile consecutivo in campionato.

Dopo un pareggio e due vittorie, al Comunale i granata si sono lasciati sullo 0-0 contro lo Sciaffusa, fanalino di coda della Challenge League. Con il direttore tecnico Benavente in panchina al posto di Rosas, per il quale mancano dei documenti in arrivo dalla Spagna richiesti dalla SFL, i ticinesi si sono procurati buone occasioni ma hanno sprecato troppo sotto porta.

