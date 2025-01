Equilibrio Keystone

Il Liverpool è riuscito a mantenere i 6 punti di vantaggio sul Nottingham Forest in vetta alla classifica di Premier League.

Al termine del big match della 21a giornata le due squadre si sono infatti lasciate sull’1-1. Ha pareggiato, ma con il meno quotato Brentford, pure il Manchester City per 2-2. -In corsa nelle posizioni di vertice della Premier League, l’Arsenal dovrà fare a meno di Gabriel Jesus per un lungo periodo. L’attaccante brasiliano ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, domenica in Coppa d’Inghilterra contro il Manchester United, e dovrà sottoporsi a un’operazione.