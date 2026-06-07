In un match tra due possibili sorprese dell’imminente Mondiale ha regnato l’equilibrio: Marocco e Norvegia si sono infatti lasciate sull’ La Croazia con un Modric mascherato (causa infortunio) ha superato 2-1 nel derby la Slovenia a Varazdin. Avanti con una rete proprio del centrocampista del Milan, gli uomini di Dalic sono stati ripresi da Sporar, ma allo scadere Pasalic ha siglato il gol-vittoria. Buona anche la seconda per l’Italia sperimentale di Baldini. Gli Azzurri hanno superato 1-0 la Grecia con rete di Esposito.