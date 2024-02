Milan-Atalanta KEY

Il big match della 26a giornata di Serie A ha visto il Milan e l'Atalanta pareggiare per 1-1.

Alla rete realizzata da Leao dopo soli 3', ha risposto Koopmeiners su rigore al 42'. L'Inter continua invece spedita la sua marcia in vetta. Trascinati ancora una volta da Lautaro Martinez (doppietta, 22 reti in 26 turni), i nerazzurri hanno espugnato Lecce per 4-0. Tre punti pure, ma più a fatica, per la Juventus, che in casa ha battuto per 3-2 il Frosinone. I bianconeri restano a 9 punti dai nerazzurri con una partita in più giocata. Solo un pari per il Napoli a Cagliari.

Swisstxt