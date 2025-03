Pari

Il big match della 27a giornata di Serie A si è chiusa con un pari.

Swisstxt

Al Maradona di Napoli i padroni di casa secondi in classifica e la capolista Inter si sono lasciate sull'1-1. Al gol di Di Marco nel primo tempo ha risposto Billing nel finale. Non ne ha approfittato l'Atalanta, fermata in casa sullo 0-0 dal Venezia.