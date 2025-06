Pari

Al Rose Bowl di Pasadena River Plate e Monterrey hanno deciso di non farsi male e il match valido per il Gruppo E del Mondiale per club si è chiuso 0-0.

Swisstxt

Le occasioni non sono però mancate, in particolare agli argentini che non hanno però trovato il gol che avrebbe assicurato loro il passaggio del turno. Nel finale ci sono state anche scintille, con diversi cartelli gialli e un rosso.

Pioggia di gol invece al MetLife Stadium, con il Fluminense che ha sudato più del previsto per avere la meglio per 4-2 sull’Ulsan HD, riuscendo a girare la partita solo nel finale.