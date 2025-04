Zurigo – Lausanne-Sport 2:2 Credit Suisse Super League // 30° turno // stagione 24/25 02.04.2025

Rimontando due reti tra l'89esimo e il 95esimo lo Zurigo è riuscito a pareggiare 2-2 con il Losanna in quello che era un vero e proprio scontro diretto per accedere al girone per il titolo.

Swisstxt

A tre giornate dalla fine della prima parte della Super League gli uomini di Moniz occupano il sesto posto e, grazie al pareggio odierno, hanno mantenuto cinque lunghezze di vantaggio sugli stessi vodesi, settimi.

Il Sion è invece matematicamente eliminato dalla corsa a un posto tra le prime sei.

I vallesani dovevano battere al Tourbillon il Winterthur fanalino di coda, ma hanno invece perso 2-1.