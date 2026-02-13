Cortei, cori, auto con bandiere tricolori e una marea di gente con la maglia dei Bleus: a Parigi, dopo Francia-Marocco, è scattata la festa per la qualificazione della squadra di Didier Deschamps alle semifinali della Coppa del Mondo, senza incidenti di rilievo.

La festa per la qualificazione della Francia alle semifinali non è sfociata in disordini, come invece temevano le autorità.

Nei quartieri normalmente più coinvolti dalle feste, la Bastiglia, République e gli Champs-Elyséés, cortei di giovani partiti dalle fan zone e dai bar con maxischermo si sono recati per le vie della città per festeggiare.

Ma senza i temuti incidenti, che hanno spinto la prefettura a schierare quasi 5'000 poliziotti nella capitale per prevenire violenze o vandalismi.

Decine di blindati hanno controllato la place de l'Etoile, attorno all'Arco di Trionfo, in cima agli Champs-Elysées.

Macron, orgoglio per i Bleus

«Orgoglio per i nostri Bleus. Congratulazioni al Marocco, immenso avversario questa sera come quattro anni fa. La Francia è in semifinale con brio e fraternità», ha scritto poco dopo la mezzanotte il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X.