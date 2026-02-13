Il brillante avvio di stagione è soltanto una parte della storia. Dietro alle tre vittorie in Super League e alla qualificazione al terzo turno preliminare di Conference League c'è anche una nuova casa. In un'intervista esclusiva a blue Sport, il CEO Martin Blaser racconta come l'AIL Arena stia cambiando il Lugano.

Hai fretta? Blue News riassume per te Il CEO Martin Blaser definisce l'AIL Arena un «salto quantico» per il Lugano e la considera uno degli stadi più moderni d'Europa.

Grazie al nuovo impianto, il club ha superato quota 3'000 abbonamenti, con l'area hospitality già completamente esaurita.

Per Blaser l'AIL Arena è solo all'inizio del suo percorso e dovrà continuare a crescere insieme al FC Lugano. Riepilogo creato con

Il FC Lugano ha aperto una nuova pagina della sua storia. Da una parte ci sono i risultati sul campo, con il percorso netto nelle prime tre giornate di Super League e il passaggio del turno nelle qualificazioni di Conference League.

Dall'altra c'è l'AIL Arena, inaugurata poche settimane fa e destinata a diventare il simbolo del futuro bianconero.

Intervistato in esclusiva da blue Sport, il CEO Martin Blaser descrive il trasferimento dal vecchio Cornaredo come un momento storico.

«È un salto quantico»

Per 75 anni Cornaredo è stato la casa del FC Lugano. Oggi il club vive una realtà completamente diversa. «È un salto quantico», afferma Blaser. «Non è una critica a Cornaredo, è semplicemente la realtà».

Il dirigente invita però a mantenere i piedi per terra. «L'AIL Arena è come un piccolo bambino appena nato. Adesso deve imparare a camminare, a parlare, a crescere. Siamo soltanto all'inizio di questo percorso».

Per il CEO il trasferimento non significa soltanto giocare in uno stadio nuovo, ma anche imparare a lavorare in una struttura completamente diversa.

«I nostri collaboratori hanno fatto un lavoro enorme negli ultimi mesi. Non posso ancora dire di essere completamente soddisfatto, perché dobbiamo ancora imparare e migliorare tanti aspetti della gestione quotidiana».

Uno stadio unico in Europa

Dietro alla trasformazione c'è soprattutto il proprietario Joe Mansueto, che ha investito personalmente 22 milioni di franchi per trasformare un progetto inizialmente più semplice in un impianto di alto livello.

«Non bisogna dimenticare una cosa», sottolinea Blaser. «Noi siamo gli inquilini dello stadio. Non ci appartiene nemmeno una vite».

Proprio grazie a quell'investimento, il dirigente bianconero è convinto che l'AIL Arena rappresenti oggi un punto di riferimento in Europa.

«Abbiamo costruito qualcosa di davvero bellissimo. Se guardiamo agli stadi UEFA di categoria 4, con una capienza di circa 8'000 posti, oggi in Europa non ce n'è uno con questa bellezza e questa logica progettuale. Tra qualche anno magari sarà diverso, ma oggi è così».

L'AIL Arena dispone di 8'793 posti per le partite di Super League (8'153 nelle competizioni UEFA), della più grande cucina di uno stadio svizzero con 185 metri quadrati, di poltrone hospitality riscaldate con prese USB-C, di spogliatoi all'avanguardia e dell'esclusivo Tunnel Club.

Quest'ultimo permette a un massimo di 16 ospiti per partita di vivere il prepartita dalla Mixed Zone, dove le squadre si preparano a entrare in campo.

L'esperienza comprende anche un'offerta food & beverage nella Boardroom della Premium Lounge e un posto in prima fila della Tribuna centrale, a bordo campo.

Il weekend che ha emozionato il Ticino

L'inaugurazione dell'AIL Arena, organizzata il 31 maggio e il 1° giugno, resta uno dei ricordi più intensi della carriera di Blaser. «Quattro anni fa dissi che non avremmo inaugurato lo stadio con una partita di calcio. Molti mi presero per matto».

La scelta di trasformare l'apertura in una grande festa popolare si è rivelata vincente. Grazie alla registrazione digitale degli accessi, il club ha potuto contare 10'205 visitatori nel corso del fine settimana.

«In quarant'anni di carriera è stata una delle esperienze più emozionanti che abbia vissuto. Persone che non avevo mai incontrato mi fermavano per ringraziarmi. C'erano tantissime famiglie, tantissimi bambini. Era l'atmosfera perfetta per inaugurare questa arena».

Abbonamenti in forte crescita

Il nuovo stadio sta convincendo anche i tifosi. Quando il progetto venne rivisto, nel 2022, il club decise di ridurre i posti hospitality da 848 a circa 350, puntando maggiormente sulla qualità degli spazi.

Una scelta che oggi dà i suoi frutti: «Siamo completamente sold out. E tengo a precisarlo: venduti, non regalati».

Anche la campagna abbonamenti segna numeri in forte crescita. Il Lugano è passato dai 1'714 abbonamenti venduti direttamente negli anni scorsi agli attuali 3'088, senza considerare i posti hospitality. Complessivamente sono disponibili 4'240 abbonamenti.

Secondo Blaser i margini di crescita ci sono ancora. «In Ticino siamo ancora nel periodo delle vacanze estive e fa molto caldo. L'esperienza degli ultimi anni ci insegna che molti tifosi acquistano l'abbonamento anche tra settembre e ottobre».

Una crescita che va oltre il campo

La trasformazione del FC Lugano non riguarda soltanto il nuovo stadio. Alla presentazione della stagione il club ha illustrato una struttura consolidata composta da 205 collaboratori.

Anche il tema dell'inclusione trova spazio nel nuovo corso bianconero. Come già avvenuto a gennaio, la conferenza stampa di inizio stagione è stata tradotta integralmente nella lingua dei segni. Inoltre, l'AIL Arena propone una visita autonoma anche nella Lingua dei Segni (LIS), un servizio ancora poco diffuso nel panorama calcistico svizzero.

Per il Lugano, la nuova era passa quindi non solo dai risultati sul campo, ma anche da una struttura moderna, da un'esperienza sempre più curata per i tifosi e da un club che punta a crescere sotto ogni aspetto.

L'intervista video con Blaser (in tedesco)