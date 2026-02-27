Crescono le preoccupazioni riguardo alla stabilità strutturale dello stadio che ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali FIFA 2026, mentre scienziati e funzionari stanno esaminando le segnalazioni relative a graduali movimenti del terreno sotto Città del Messico.

Lo stadio Azteca di Città del Messico ha coronato Pelè e Maradona quali campioni del Mondo. became world champions at the Azteca stadium, which will open its doors following a major

Hai fretta? blue News riassume per te L'agenzia spaziale NASA monitora continuamente i cambiamenti strutturali dell'Estadio Azteca di Città del Messico.

Gli scienziati attribuiscono il problema in gran parte al prelievo a lungo termine di acque sotterranee dal sottosuolo della megalopoli messicana.

La NASA ha osservato che lo squilibrio tra estrazione e ricarica delle riserve acquifere è la causa principale del movimento del terreno.

Nel corso del tempo, alcuni tifosi hanno anche staccato pezzi dello stadio portandoseli a casa come souvenir.

L'impianto della capitale messicana avrà un ruolo centrale durante i Mondiali e dovrebbe ospitare cinque partite, comprese gare della fase a gironi e degli ottavi di finale. Inoltre, una delle cerimonie d'apertura si svolgerà proprio nello stesso stadio.

La situazione dell'impianto continua a essere monitorata in vista della cerimonia prevista l'11 giugno.

Il Mondiale si svolgerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada a partire dall'11 giugno fino al 19 luglio, con la partita inaugurale che vedrà il Messico affrontare il Sudafrica all'Estadio Azteca di Città del Messico.

Secondo quanto riportato da «Marca», la NASA sta monitorando i sottili cambiamenti del terreno tramite avanzati satelliti radar, tra cui la missione NISAR, capaci di rilevare minime variazioni della superficie terrestre anche in presenza di nuvole o di aree urbane densamente popolate.

Questa tecnologia consente ai ricercatori di mappare in tempo reale i fenomeni di cedimento del terreno e di individuare le aree in cui le infrastrutture potrebbero essere sottoposte a sollecitazioni crescenti.

Confrontando le scansioni ripetute nel tempo, gli scienziati possono costruire mappe dettagliate delle deformazioni che aiutano a prevedere i rischi a lungo termine per le città costruite su terreni instabili.

Secondo quanto riportato, i danni all'interno dello stadio Azteca sono diventati sempre più evidenti, con frammenti di cemento che si sarebbero staccati da alcune parti della struttura.

Pezzi dello stadio sono oggi souvenir a casa dei tifosi

Alcuni tifosi hanno anche asportato pezzi dello storico stadio come souvenir, alimentando le preoccupazioni sulla sua conservazione in vista del torneo mondiale.

Lo stadio è famoso per aver ospitato l'iconico gol della «Mano di Dio» di Diego Maradona contro l'Inghilterra durante i Mondiali del 1986.

22 giugno 1986 Diego Maradona anticipa il portiere inglese Peter Shilton. L'episodio rimarrà nella storia come la «mano di dio» KEYSTONE

Città del Messico sta sprofondando

Gli scienziati attribuiscono il problema soprattutto al prelievo prolungato di acque sotterranee nel sottosuolo di Città del Messico.

Poiché le falde acquifere si esauriscono più rapidamente di quanto riescano a ricaricarsi naturalmente, il terreno tende a compattarsi sotto il peso della metropoli densamente edificata, provocando un graduale sprofondamento di vaste aree della capitale.

Lo scienziato della NASA Marin Govorcin, del Jet Propulsion Laboratory, ha spiegato che questo squilibrio tra estrazione e ricarica delle riserve idriche rappresenta la principale causa del continuo movimento del suolo.

Il fenomeno non riguarda soltanto Città del Messico, ma nella capitale messicana dimensioni e velocità del cedimento risultano tra le più estreme osservate a livello globale.

Cerimonia d'apertura, cinque partite e un ruolo da primo attore

Il monitoraggio continuo è quindi considerato essenziale per pianificare le infrastrutture future e prevenire danni strutturali alle strutture critiche.

Nonostante le preoccupazioni, il leggendario stadio della capitale messicana rimane centrale per il torneo e dovrebbe ospitare cinque partite, comprese quelle della fase a gironi e degli ottavi di finale.

È prevista anche una cerimonia di apertura della durata di circa 90 minuti, con esibizioni di artisti come Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean e Lila Downs, a sottolineare il ruolo dello stadio in questo evento mondiale.

Fiducia e continuo monitoraggio

Gli organizzatori restano fiduciosi che l'arena sarà pronta per essere sotto i riflettori mondiali; sono in corso valutazioni tecniche per garantire sicurezza e stabilità prima del calcio d'inizio, mentre cresce l'attesa tra i tifosi di tutto il mondo.

Si prevede che i responsabili continueranno a fornire aggiornamenti man mano che i dati satellitari verranno analizzati nelle prossime settimane, in vista della cerimonia di apertura (11 giugno) e della prima partita.