Vitinha esulta KEY

Dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain ha iniziato al meglio anche il suo percorso al Mondiale per Club.

Swisstxt

I parigini hanno steso l'Atletico Madrid per 4-0. La squadra di Luis Enrique ha fatto la differenza nel primo tempo, trovando la via del gol con Fabian Ruiz e con Vitinha. Gli spagnoli hanno provato a reagire nella ripresa con Alvarez, ma il suo gol è stato revocato dalla VAR, prima dell'allungo di Mayulu e Lee. Tutto facile per il Bayern Monaco, che nell'esordio ha piegato con un nettissimo 10-0 l'Auckland. Nei tedeschi in evidenza Musiala (tripletta).