Negli ottavi di finale dei Mondiali, la Svizzera ha avuto la fortuna dalla sua parte ai rigori. Pascal Zuberbühler spiega nel programma «Heimspiel bei der Nati» perché i portieri adorano questa emozione.

Kobel para il rigore a Cucho Hernandez. sda

Hai fretta? blue News riassume per te Pascal Zuberbühler è ospite del programma «Heimspiel bei der Nati». L'esperto di blue Sport è presente ai Mondiali in qualità di analista della FIFA.

Zubi parla della qualificazione della Svizzera ai quarti di finale, del portiere della Nati Gregor Kobel e della sua passione per i rigori.

«Kobel ha disputato una delle sue migliori partite. La sua presenza in campo è stata davvero impressionante», afferma Zubi. «È proprio quello che ci vuole anche nei rigori.» Riepilogo creato con

«Incredibile, sensazionale, pazzesco.»

Quando Pascal Zuberbühler parla della prestazione della Nazionale svizzera negli ottavi di finale dei Mondiali contro la Colombia, non lesina certo i superlativi.

«È una vittoria storica per la Nazionale svizzera. Sono incredibilmente orgoglioso.»

Negli ultimi due Europei, la Nazionale è stata eliminata in entrambi i casi nei quarti di finale ai rigori. È quindi ancora più bello che gli svizzeri abbiano mantenuto i nervi saldi questa volta, afferma Zubi nel programma «Heimspiel bei der Nati».

L'esperto di blue Sport, che sta seguendo i Mondiali in qualità di analista della FIFA, era in porta nel 2006 quando la Nati perse ai rigori la partita da cardiopalma contro l'Ucraina negli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

Kobel diventa un eroe

Il 55enne, che in quell'occasione parò alla grande il primo tiro dagli 11 metri del fuoriclasse ucraino di Shevchenko, ammette di aver sempre amato il brivido dei tiri dagli undici metri.

«I rigori sono la cosa più emozionante che ci sia per un portiere. Il giocatore deve correre dalla linea di metà campo verso di te, nel tuo territorio, e deve mandare la palla in rete. E tu vuoi assolutamente impedirglielo.»

Gregor Kobel ha parato il quarto rigore dei colombiani, diventando così un eroe per la Svizzera. «Ho osservato Kobel. La sua presenza era incredibile. Durante tutta la partita, ma soprattutto nei rigori. È stato straordinario», ha affermato Zubi.

Kobel, fa notare Zubi, è stato meritatamente eletto «Player of the Match». «Ha disputato una delle sue migliori partite. La sua presenza in campo è stata davvero impressionante! È proprio quello che ci vuole anche nei rigori.»