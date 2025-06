Pause per fulmini e caldo da incubo: ecco cosa ci aspetta per il Mondiale 2026

Temporale in avvicinamento sopra lo stadio di Cincinnati, mentre la folla lascia l'impianto che ospita la sfida tra il Pachuca e il Salisburgo. KEYSTONE

Sostituti che guardano il match dagli spogliatoi, sessioni di allenamento abbandonate e maglie intrise di sudore. L'ondata di caldo che sta colpendo parte degli Stati Uniti si sta ripercuotendo sui giocatori della Coppa del Mondo per Club e getta un ombra sul prossimo grande torneo, il Mondiale 2026.

Igor Sertori bfi

La sfida tra Bayern Monaco e Benfica, martedì a Charlotte, nel North Carolina, è stata giocata con una temperatura di 36° Celsius.

Il Chelsea ha dovuto interrompere una sessione di allenamento a Philadelphia, dove le temperature hanno raggiunto i 32°.

Le linee guida della FIFA impongono delle pause quando un insieme di fattori, che comprende temperatura e umidità, tocca un certo limite. Le interruzioni si verificano di solito intorno al 30esimo e al 75esimo minuto.

Temporali e fulmini: martedì a Nashville il match è stato interrotto per più di due ore a causa della presenza in zona di fulmini.

Gli stadi non sono luoghi sicuri durante un temporale.

In seguito ad un fulmine caduto in zona, è necessario attendere almeno 30 minuti prima di riprendere le attività all'aperto.

I Mondiali 2026 si svolgeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. Mostra di più

Le condizioni meteo estenuanti che stanno mettendo a dura prova giocatori e tifosi al Mondiale per Club potrebbero essere un'anticipazione di ciò che accadrà la prossima estate, quando Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno l'evento più importante del calcio, la Coppa del Mondo 2026.

«Mi facevano male le dita dei piedi»

«È impossibile, fa un caldo terribile. Mi facevano male le dita dei piedi, persino le unghie, non riuscivo a fermarmi o a partire. Ma visto che è lo stesso per tutti, non ci sono scuse», ha detto Marcos Llorente dell'Atlético Madrid dopo la partita contro il Paris Saint-Germain.

Una «cupola di calore» di alta pressione si è insediata sugli Stati Uniti centrali e orientali, facendo salire le temperature a oltre 32 gradi in molte zone.

Questo è un problema sia per i giocatori che per i tifosi, che possono andare incontro a disidratazione e crampi, o a condizioni più gravi come l'esaurimento da calore e il colpo di calore.

«In Europa il caldo è più secco, mentre qui è più umido. Penso che li colpirà due volte di più», ha detto il tifoso Tyler Fernando, citato da «yahoosport.com» prima della partita del Bayern Monaco contro il Benfica martedì a Charlotte, nel North Carolina, dove la temperatura era di 36° Celsius.

I giocatori di Chelsea e Esperance de Tunisie si idratano in una pausa speciale durante il match giocato a Philadelphia in Pennsylvania, il 24 giugno. KEYSTONE

Anche chi ha assistito alla partita tra Auckland City e Boca Juniors a Nashville, martedì, ha sfidato temperature di oltre 32 gradi.

Sono condizioni particolarmente preoccupanti durante i grandi tornei, perché i giocatori non hanno molto tempo libero per recuperare tra una partita e l'altra. Inoltre, nelle fasi a gironi le partite sono solitamente scaglionate durante il giorno, il che significa che alcune squadre giocano sotto il sole di mezzogiorno.

La panchina del Chelsea utilizza potenti ventilatori per sopportare il caldo estremo durante la partita contro l'Esperance de Tunis a Philadelphia. KEYSTONE

Il Chelsea ha dovuto interrompere una sessione di allenamento a Philadelphia, dove le temperature hanno raggiunto i 32°. «Cerco sempre di evitare le scuse, ma se fa caldo, fa caldo. Ma noi siamo qui e stiamo cercando di fare del nostro meglio», ha detto Enzo Maresca, allenatore dei Blues.

Giocatori in panchina al fresco negli spogliatoi

Nel corso del torneo è successo pure che durante la partita tra il Borussia Dortmund e il Mamelodi Sundowns, i tedeschi hanno postato sui social media: «I nostri sostituti hanno guardato il primo tempo dagli spogliatoi per evitare il sole cocente del TQL Stadium - mai visto prima, ma con questo caldo ha assolutamente senso».

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ — Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025

«Faceva molto, molto caldo. Avevamo bastoni refrigeranti per raffreddare i giocatori. Li abbiamo fatti aspettare nello spogliatoio con l'aria condizionata», ha detto l'allenatore del Borussia Niko Kovac.

Le linee guide della FIFA

Le linee guida della FIFA impongono delle pause quando un insieme di fattori che comprende temperatura e umidità raggiunge una certa soglia, in particolare attorno ai 32°. Le interruzioni si verificano di solito intorno al 30esimo e al 75esimo minuto.

Le pause di raffreddamento sono già state utilizzate in occasione della finale olimpica del 2008 tra l'Argentina e la Nigeria allo Stadio Nazionale di Pechino, dove la temperatura in campo aveva raggiunto i 41 gradi.

Un giovanissimo Lionel Messi sfugge al controllo dei difensori della Nigeria in occasione della finale olimpica 2008, giocata al National Stadium di Pechino con una temperatura massima di 41 gradi. KEYSTONE

Anche durante la Coppa del Mondo del 2014 in Brasile, grazie all'ordine del tribunale del lavoro brasiliano, furono introdotte pause per l'idratazione quando la temperatura raggiungeva i 32 gradi.

Le capitali dei fulmini

Poi ci sono i temporali e i fulmini. A Nashville, martedì 24 giugno, il match tra Mamelodi Sundowns-Ulsan e Salisburgo è stato interrotto per più di due ore a causa della presenza in zona di fulmini, mentre la stessa sorte è toccata anche al Palmeiras, Al Ahly, Benfica e Auckland City, nel corso delle relative partite.

I temporali carichi di fulmini sono il risultato naturale delle temperature calde e umide che caratterizzano le estati americane. C'è un motivo per cui la Florida e il Texas, due stati che ospiteranno le partite dei Mondiali di calcio della prossima estate, sono a volte conosciuti come le «capitali dei fulmini» degli Stati Uniti.

Un gross fulmine colpisce l'Okaloosa County, in Florida. Un fenomeno non inusuale durante le lunghe, calde e umide estati dello Stato americano. KEYSTONE

Pochi luoghi al mondo sono così caldi e umidi nei mesi estivi.

La regola dei 30 minuti

Negli Stati Uniti la posizione a riguardo è chiara: gli stadi non sono affatto sicuri durante un temporale. Con le alte gradinate, i pali della luce e le grandi aree di parcheggio vuote che li circondano, non è affatto raro che un fulmine scelga di scaricarsi attraverso di essi.

Le ricerche dicono che dopo l'ultimo tuono o l'avvistamento di un fulmine nelle vicinanze è necessario attendere almeno 30 minuti prima di riprendere le attività all'aperto. Da qui le lunghe pause durante le partite del Mondiale per Club in fase di svolgimento.

I Mondiali 2026 e 2030 destano già preoccupazione

Il clima sarà sempre più un problema per la FIFA con l'aumento delle temperature globali. L'anno prossimo sedici città ospiteranno partite della Coppa del Mondo.

The FIFA World Cup is coming to America! ⚽️🇺🇸



Moments ago, President Trump signed an Executive Order Establishing a White House Task Force for the 2026 FIFA Games! pic.twitter.com/xgSggFAieo — Karoline Leavitt (@PressSec) March 7, 2025

Cinque degli stadi che verranno utilizzati sono dotati di tetti per garantire protezione dal sole. Per quanto riguarda le sedi messicane invece, Città del Messico e Guadalajara potrebbero essere colpite dalla stagione degli uragani estivi, mentre a Monterrey le temperature estive raggiungono in media i 32°.

Inoltre, dopo la Coppa del Mondo 2026, l'edizione 2030 si terrà in Marocco, Spagna e Portogallo, Paesi tradizionalmente molto caldi durante l'estate.

«La FIFA è pericolosamente lontana dalla sicurezza»

Christopher Tyler, professore di Fisiologia ambientale presso l'Università di Roehampton, ha dichiarato al «newyorktimes.com» che il protocollo termico della FIFA dovrebbe essere applicato prima. «Se si prendono in considerazione altri fattori che il calciatore d'élite deve affrontare, come il carico totale di gioco, 32°C è è una temperatura probabilmente troppo alta».

HEAT ALERT: Relief is on the way after another scorcher! - https://t.co/W4rABBq78L How are you keeping cool? pic.twitter.com/QKU7PM9qsD — News12NJ (@News12NJ) June 25, 2025

«La FIFA potrebbe sostenere che funziona perché non ha riscontrato abbastanza complicazioni mediche a quella temperatura o a temperature superiori, ma l'argomentazione contraria è che i giocatori stanno probabilmente rallentando e cambiando il modo di giocare, in modo da non andare incontro a seri rischi per la salute».

«Programmare partite in stadi senza ombra in pieno giorno dimostra che la FIFA è pericolosamente lontana dalla sicurezza che la minaccia del caldo estremo rappresenta per i suoi principali tornei estivi».