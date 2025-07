NEYMAR TEVE TOTAL CERTEZA QUE FOI GOL



FOI OU NÃO? pic.twitter.com/eLPNegWasU — Cartolouco 👑 (@Cartolouco) July 24, 2025

Una cosa del genere non si vede tutti i giorni: Neymar festeggia un gol pieno di euforia, spaccando anche la bandierina del calcio d'angolo, per poi rendersi conto che non è stata segnata alcuna rete. Il suo club, il Santos, resta avvinghiato nella lotta contro la retrocessione.

Il ritorno di Neymar in Brasile è stato tutt'altro che un sogno. Il 33enne ha giocato solo 15 partite da quando si è unito al suo nuovo club, il Santos, a gennaio, saltando molte partite per infortunio. Il Santos è in difficoltà e si trova solo al 17° posto nella Série A brasiliana, quindi in zona retrocessione.

Mercoledì sera Neymar ha segnato per la quinta volta dal ritorno del Santos nella partita contro l'Internacional. Purtroppo, non c'è stato alcun gol. La superstar pensava di aver superato il portiere avversario con il suo tiro diretto. Tuttavia, l'estremo difensore ha deviato la palla contro il palo e poi l'ha respinta sulla linea.

A quel punto, però, Neymar si era già allontanato per festeggiare, scivolando in ginocchio verso la bandierina d'angolo e schiacciandola con un calcio.

L'artista del dribbling cerca addirittura di strapparsi la maglietta, ma poi sembra rendersi conto che nessuno sta festeggiando con lui e il gioco continua. Neymar stenta a crederci e rientra in campo scuotendo la testa.

Alla fine la partita è stata persa per 2-1 e le preoccupazioni del Santos per una possibile retrocessione sono aumentate.