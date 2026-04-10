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Calcio Pelzer rinnova fino al 2029 con il Lugano

Swisstxt

10.4.2026 - 17:30

Sebastian Pelzer
Sebastian Pelzer
Ti-Press

Per il Lugano è decisamente tempo di consolidare lo staff in vista del futuro.

SwissTXT

10.04.2026, 17:30

10.04.2026, 17:45

Sebastian Pelzer, Chief Sports Officer, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029, estendendo così il precedente accordo di due anni. «Dopo il suo trasferimento in Ticino, avvenuto 15 mesi fa, il dirigente tedesco ha promosso un approccio orientato alla crescita sostenibile e al consolidamento delle strutture sportive», si legge nel comunicato del club.

«Ha contribuito a migliorare i processi nei settori della selezione dei giocatori, dello scouting e dello sviluppo dei talenti».

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