Sebastian Pelzer Ti-Press

Per il Lugano è decisamente tempo di consolidare lo staff in vista del futuro.

SwissTXT Swisstxt

Sebastian Pelzer, Chief Sports Officer, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029, estendendo così il precedente accordo di due anni. «Dopo il suo trasferimento in Ticino, avvenuto 15 mesi fa, il dirigente tedesco ha promosso un approccio orientato alla crescita sostenibile e al consolidamento delle strutture sportive», si legge nel comunicato del club.

«Ha contribuito a migliorare i processi nei settori della selezione dei giocatori, dello scouting e dello sviluppo dei talenti».