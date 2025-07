Il Kybunpark è stato modificato per gli Europei. KEYSTONE

Per i Campionati Europei di calcio, il Kybunpark di San Gallo si chiama Arena St. Gallen e ha un nuovo look. Il responsabile dell'area dello stadio Pascal Wicki rivela cosa è stato necessario cambiare diverse cose oltre alla panchina.

Redazione blue Sport Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te blue Sport incontra Pascal Wicki, il responsabile dello stadio dell'Arena St. Gallen. Ci spiega tutte le modifiche che è stato necessario apportare per trasformare il Kybunpark per i Campionati Europei.

Alcuni cambiamenti dureranno anche più a lungo dei Campionati Europei, come le nuove panchine sostitutive, che possono ospitare 27 persone, e il guardaroba per gli ospiti.

Tuttavia, i pissoir, che sono stati sostituiti da servizi igienici normali, torneranno dopo le partite dell'Europeo. Mostra di più

Pascal Wicki, per i prossimi giorni lo stadio si chiamerà Arena St. Gallen. I posti in piedi sono stati rimossi e la tribuna stampa è stata ampliata. Cos'altro avete dovuto cambiare?

Abbiamo dovuto apportare altre modifiche. Ad esempio, abbiamo ricostruito la panchina delle sostituzioni, il guardaroba degli ospiti, i servizi igienici negli spogliatoi, gli spalti e diverse infrastrutture.

Perché avete dovuto ricostruire le panchine?

Finora avevamo una panchina con 17 posti, in conformità con i requisiti della Super League. I nuovi requisiti per l'Euro femminile ne prevedono 23 fino a un massimo di 27, noi abbiamo deciso di passare a 27 posti. E poiché non avevamo più spazio in termini di larghezza, abbiamo deciso di optare per due file, come già avviene in altri stadi.

E perché lo spogliatoio per gli ospiti? Non era abbastanza bello?

Non so se non era abbastanza bello. Era classico. Con una panchina e un appendiabiti sul muro. L'UEFA aveva dei requisiti che dovevamo soddisfare. Abbiamo quindi deciso di fare una ristrutturazione adeguata per l'occasione, che sarà un buon biglietto da visita per lo stadio anche negli anni a venire.

Anche i servizi igienici dovevano essere ristrutturati perché è previsto un numero maggiore di donne?

I servizi igienici sono solo per l'area della squadra. Non abbiamo bisogno di ricostruire nulla nell'area degli spettatori perché la capacità è già sufficiente. I pissoir nell'area degli spogliatoi sono stati trasformati in bagni normali, ma dopo i Campionati Europei la situazione tornerà come prima.

Quanto sono alti i costi di costruzione?

Non posso dare una risposta generica a questa domanda, perché c'è anche una divisione tra il gestore dello stadio e l'UEFA. Il gestore dello stadio deve pagare solo gli investimenti che non soddisfano i requisiti minimi del catalogo degli stadi. Tutto il resto è responsabilità dell'UEFA.

Quanta attesa c'era?

L'attesa è enorme. Sono due anni che stiamo pianificando, quindi siamo tutti contenti che finalmente il torneo sia iniziato. Sappiamo già che per due partite su tre ci sarà il tutto esaurito. Siamo fiduciosi che anche la terza partita si giocherà a casse chiuse.

Il video dell'intervista in tedesco