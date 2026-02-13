La Svizzera conquista i quarti di finale. La Colombia, davanti al suo pubblico, che ha quasi interamente occupato le tribune dello stadio di Vancouver, torna mestamente a casa. Ecco cosa scrive la stampa nazionale e internazionale sull'impresa della squadra di Murat Yakin.

Ci sono voluti 120 minuti di gioco e 10 rigori per decidere la sfida valida per gli ottavi di finale tra Svizzera e Colombia. Alla fine l'ha spuntata la Nazionale rossocrociata, al termine di una gara tesa e non certo generosa di bel gioco.

La stampa elvetica celebra il raggiungimento dei quarti di finale, per la prima volta dal lontanissimo 1954, quella colombiana mette in risalto la tristezza dell'eliminazione, mentre i titoli internazionali sottolineano il rigore decisivo di Ruben Vargas.

RSI: «La Svizzera riscrive la storia: siamo ai quarti di finale!»

Finalmente siamo tra le migliori 8 di un Mondiale! Sembrava ormai impossibile superare lo scoglio degli ottavi e invece questa volta ce l’abbiamo fatta: per la prima volta dal torneo di casa del 1954, e dopo non esserci riuscita per ben 4 volte nelle ultime 5 edizioni, la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiale.

La Regione: «Finalmente il tabù dei quarti è sfatato»

Nonostante le assenze di spessore, la Svizzera è stata capace di superare la Colombia nell’appendice dei rigori e scrivere una splendida pagina di storia.

Blick: «Storico! La nazionale svizzera si qualifica ai quarti di finale della Coppa del Mondo»

Sìììì! La Svizzera è ai quarti di finale dei Mondiali dopo una partita emozionante contro la Colombia. Grazie a Gregor Kobel, che ha parato un rigore nella lotteria dei calci di rigore, e a Ruben Vargas, che ha segnato quello decisivo.

Le Matin: «Storico! La Svizzera elimina la Colombia ai rigori»

La nazionale svizzera ha spezzato la maledizione dei calci di rigore ai Mondiali. Affronterà l'Argentina nei quarti di finale. (Le Matin)

NZZ: «La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta nell'era moderna, conquistando un posto in finale ai calci di rigore contro la Colombia»

Il portiere Gregor Kobel è stato l'uomo partita contro la Colombia. La Svizzera è tra le prime otto squadre al mondo. Il premio è l'incontro con i campioni in carica dell'Argentina domenica sera.

Colombia

El Tiempo: «Un addio difficile per la Colombia: ancora una volta, Cristo volta le spalle; il resoconto passo passo della loro eliminazione dai Mondiali»

La partita più combattuta giocata dalla nazionale colombiana, contro una pragmatica Svizzera, si è conclusa con il punteggio di 4-3 e qualche lacrima: ancora una volta, Cristo voltava le spalle.

El Espectador: «La più grande pena per la Colombia: eliminata»

Dopo un pareggio a reti inviolate nei 120 minuti regolamentari, la Svizzera si è imposta ai calci di rigore, qualificandosi per i quarti di finale dei Mondiali. Così si è concluso il sogno iridato.

Resto del Mondo

L'Èquipe: «Dopo un'intensa partita negli ottavi di finale, la Svizzera elimina la Colombia ai rigori e si unisce all'Argentina»

A Vancouver, la Svizzera si è assicurata l'ultimo posto disponibile per i quarti di finale dei Mondiali battendo la Colombia ai rigori (0-0, 4-3 ai rigori).

La Gazzetta dello Sport: «Poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti»

Dopo una partita bruttissima, giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori da entrambe le parti, la spunta la squadra di Yakin. Di Vargas il rigore decisivo.

La Repubblica: «Svizzera ai quarti, Colombia battuta 4-3 ai calci di rigore»

Partita bloccata, poche vere occasioni, dal dischetto decisivo l’errore di Hernandez. Gli elvetici affronteranno l’Argentina.

Der Spiegel: «La Svizzera raggiunge i quarti di finale dei Mondiali per la prima volta dal 1954. La Colombia non riesce a superare Kobel»

La Svizzera ha sopportato 120 minuti di inattività offensiva e ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. Rubén Vargas ha superato un omonimo e per Manuel Akanji è un trauma, cancellato solo grazie ai suoi compagni di squadra.

Marca: «La Svizzera affronterà l'Argentina nei quarti di finale dei Mondiali dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia»

Ruben Vargas ha segnato il rigore decisivo, permettendo alla Svizzera di superare gli ottavi di finale per la prima volta dal 1954.

Vancouver Sun: «L'esultanza si trasforma in lacrime per i tifosi colombiani a Vancouver mentre la Svizzera avanza»

I Mondiali sono iniziati con il botto a Vancouver e si sono conclusi con un tonfo, con la Svizzera che ha la meglio sulla Colombia ai calci di rigore, in una partita piuttosto noiosa.

The Guardian: «La Svizzera elimina la Colombia ai rigori e accede ai quarti di finale dei Mondiali»

Davinson Sánchez ha alzato lo sguardo al cielo. Cucho Hernández è tornato a fatica dai compagni. Alla fine, i rigori sbagliati da entrambi hanno spedito la squadra colombiana a terra in preda all'angoscia, mentre la Svizzera esultava davanti ai tifosi colombiani. La Svizzera si è imposta ai rigori per 4-3, con il gol decisivo di Ruben Vargas che messo fine in modo emozionante a oltre due ore di calcio teso, incerto e incredibilmente privo di gol negli ottavi di finale dei Mondiali.