Sarà la Colombia a sfidare la Svizzera negli ottavi di finale, come successo ai Mondiali soltanto nella fase a gironi di USA ›94, quando i sudamericani si imposero 2-0 senza compromettere la qualificazione dei rossocrociati. I Cafeteros arrivano all’appuntamento di Vancouver (in programma martedì alle 22h00, ora svizzera), forti di una prestazione solida che ha permesso loro di superare il Ghana 1-0 nell’ultimo sedicesimo di finale dell’attuale Coppa del Mondo. A Kansas City James Rodriguez e compagni hanno deciso l'incontro grazie al gol Arias al 14'.