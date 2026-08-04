5 han già cambiato squadra
Per questi sei giocatori della Nazionale svizzera si profila un trasferimento
Ricardo Rodriguez (a sinistra) giocherà sicuramente per una nuova squadra nella prossima stagione – e forse anche Ruben Vargas.
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Per i 26 giocatori della Nazionale svizzera il ritorno ai campionati è ormai alle porte. Per alcuni inizierà una nuova avventura, mentre altri sono ancora alla ricerca di una squadra. Ecco il punto sul mercato degli Azzurri.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Cinque giocatori della Nazionale svizzera che hanno partecipato ai Mondiali hanno già cambiato squadra.
- Altri trasferimenti potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Due titolari della Svizzera sono addirittura ancora senza squadra.
- Più della metà dei giocatori convocati ai Mondiali è invece ancora legata al proprio club da un contratto a lungo termine. Salvo sorprese, la maggior parte di loro dovrebbe quindi rimanere dov'è.
- Le finestre di mercato dei principali campionati europei resteranno aperte fino al 1° settembre.
«Granit Xhaka, trasferimento a sorpresa al Chelsea!»: così titolava blue News alla fine di giugno. A quel punto le trattative tra i Blues e il capitano della Nazionale svizzera erano già in fase avanzata e Xhaka sembrava pronto a ritrovare l'ex allenatore del Leverkusen Xabi Alonso.
Il Sunderland, però, non intende privarsi del suo leader, almeno non per la cifra messa sul tavolo dal Chelsea. Nel frattempo, l'allenatore Régis Le Bris ha ribadito che Xhaka resterà: «La questione è chiusa», ha dichiarato recentemente al «Daily Mail».
Per Xhaka, quindi, un trasferimento sembra ormai sfumato. La situazione è diversa per altri giocatori della Nati: alcuni potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane, mentre altri hanno già trovato una nuova destinazione.
Ecco chi ha già cambiato squadra
Johan Manzambi
Il trasferimento di Johan Manzambi è senza dubbio quello che ha fatto più rumore. L'Aston Villa ha sborsato 60 milioni di euro per assicurarsi il 20enne ginevrino, protagonista di una crescita impressionante negli ultimi mesi con il Friburgo e con la Nazionale. Con questa operazione, Manzambi diventa il calciatore svizzero più costoso di sempre.
Aurele Amenda
Dopo due stagioni all'Eintracht Francoforte, l'ex difensore dello Young Boys cambia aria e si trasferisce in Inghilterra. La sua nuova squadra è il Coventry City, neopromosso in Premier League, che verserà 18 milioni di euro per il centrale svizzero.
Cedric Itten
Il trasferimento di Cedric Itten al Werder Brema è stato ufficializzato nel pieno dei Mondiali. Il 29enne realizza così il suo obiettivo di tornare a giocare in Bundesliga, dopo aver mancato la promozione con il Fortuna Düsseldorf ed essere addirittura retrocesso dalla 2. Bundesliga. Arriva a Brema a parametro zero e ha firmato un contratto valido fino al 2029.
Brilla con la maglia del Werder: Cedric Itten.
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Eray Cömert
Il suo contratto con il Valencia è scaduto il 30 giugno. Il difensore centrale, però, ha già trovato una nuova squadra: Cömert proseguirà la carriera in Serie A con la maglia del Torino.
Manuel Akanji
Manuel Akanji continuerà a vestire la maglia dell'Inter, ma non più in prestito. I campioni d'Italia hanno infatti esercitato l'opzione di riscatto, versando 15 milioni di euro al Manchester City per acquistare a titolo definitivo il difensore 31enne.
Potrebbero cambiare squadra
Ricardo Rodriguez
Il contratto di Ricardo Rodriguez con il Betis Siviglia è scaduto e il terzino sinistro è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Dopo le buone prestazioni offerte ai Mondiali, però, il 33enne non dovrebbe faticare a trovare pretendenti.
«Potrei immaginarmi di giocare negli Stati Uniti, di restare in Spagna o di tornare in Italia. Dubai, Qatar, Giappone: non escludo nulla», aveva dichiarato a blue Sport prima dei Mondiali.
Da tempo si parla anche di un possibile ritorno in Svizzera, con l'FC Sion indicato come una delle possibili destinazioni. Un'ipotesi che, al momento, resta aperta.
Remo Freuler
Anche Remo Freuler è attualmente svincolato e quindi disponibile a parametro zero. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato al Neom SC dell'Arabia Saudita, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche l'Olympiakos e il Sassuolo. Secondo la «Gazzetta dello Sport», il centrocampista 34enne preferirebbe però proseguire la propria carriera al Bologna, la squadra con cui ha disputato l'ultima stagione.
Nico Elvedi
Nico Elvedi veste la maglia del Borussia Mönchengladbach dal 2015, ma il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione. Secondo quanto appreso da blue Sport, il difensore, che si appresta a compiere 30 anni, sarebbe pronto a valutare una nuova sfida. Le ottime prestazioni offerte ai Mondiali hanno attirato l'attenzione, ma finora l'offerta giusta non sarebbe ancora arrivata.
Nico Elvedi ha ripreso gli allenamenti con il Gladbach: resterà?
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Michel Aebischer
Dopo la retrocessione del Pisa Sporting Club in Serie B, Michel Aebischer sembra destinato a cambiare squadra. Il club toscano ha esercitato l'obbligo di acquisto il 1° luglio, versando 4,5 milioni di euro per il centrocampista svizzero. Secondo quanto riportato dai media, la clausola rescissoria ammonterebbe proprio alla stessa cifra. Sulle sue tracce ci sarebbero alcune squadre della Bundesliga, tra cui Augsburg e Amburgo, mentre anche il Cagliari viene indicato come una possibile destinazione.
Ruben Vargas
La scorsa stagione è stata altalenante, ma ai Mondiali Ruben Vargas ha saputo mettersi in mostra con prestazioni di alto livello. L'esterno offensivo potrebbe così lasciare il Siviglia. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo «Mundo Deportivo», Brighton & Hove Albion, Newcastle e Aston Villa avrebbero messo gli occhi sul nazionale svizzero. Anche alcuni club turchi sarebbero interessati. Il Siviglia, dal canto suo, sarebbe disposto a cedere Vargas qualora arrivasse l'offerta giusta.
Un momento storico: Ruben Vargas trasforma il rigore che assicura alla Svizzera l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali.
Associated Press
Zeki Amdouni
La retrocessione del Burnley dalla Premier League potrebbe cambiare il futuro di Zeki Amdouni. L'attaccante 25enne ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio e il suo destino resta tutto da definire.
Qualche settimana fa si era parlato di un interesse del Besiktas Istanbul, ma nelle ultime settimane non sono emerse novità sul suo futuro. Resta comunque difficile immaginare che Amdouni continui la sua carriera in Championship.
Dovrebbero rimanere nella loro attuale squadra
Per 15 giocatori della Nazionale svizzera, al momento, un cambio di squadra sembra poco probabile. Soltanto tre di loro andranno in scadenza di contratto al termine della prossima stagione: Yvon Mvogo, Miro Muheim e Christian Fassnacht.
- Gregor Kobel, Borussia Dortmund
- Marvin Keller, BSC Young Boys
- Yvon Mvogo, FC Lorient
- Luca Jaquez, VfB Stoccarda
- Miro Muheim, Hamburger SV
- Silvan Widmer, Mainz 05
- Denis Zakaria, AS Monaco
- Ardon Jashari, AC Milan
- Granit Xhaka, AFC Sunderland
- Djibril Sow, FC Siviglia
- Christian Fassnacht, BSC Young Boys
- Fabian Rieder, FC Augsburg
- Noah Okafor, Leeds United
- Dan Ndoye, Nottingham Forest
- Breel Embolo, Stade Rennais
Giocatori della Nazionale con un contratto a lungo termine e/o su cui circolano poche voci di mercato: