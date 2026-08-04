Per i 26 giocatori della Nazionale svizzera il ritorno ai campionati è ormai alle porte. Per alcuni inizierà una nuova avventura, mentre altri sono ancora alla ricerca di una squadra. Ecco il punto sul mercato degli Azzurri.

Hai fretta? blue News riassume per te Cinque giocatori della Nazionale svizzera che hanno partecipato ai Mondiali hanno già cambiato squadra.

Altri trasferimenti potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Due titolari della Svizzera sono addirittura ancora senza squadra.

Più della metà dei giocatori convocati ai Mondiali è invece ancora legata al proprio club da un contratto a lungo termine. Salvo sorprese, la maggior parte di loro dovrebbe quindi rimanere dov'è.

Le finestre di mercato dei principali campionati europei resteranno aperte fino al 1° settembre. Riepilogo creato con

«Granit Xhaka, trasferimento a sorpresa al Chelsea!»: così titolava blue News alla fine di giugno. A quel punto le trattative tra i Blues e il capitano della Nazionale svizzera erano già in fase avanzata e Xhaka sembrava pronto a ritrovare l'ex allenatore del Leverkusen Xabi Alonso.

Il Sunderland, però, non intende privarsi del suo leader, almeno non per la cifra messa sul tavolo dal Chelsea. Nel frattempo, l'allenatore Régis Le Bris ha ribadito che Xhaka resterà: «La questione è chiusa», ha dichiarato recentemente al «Daily Mail».

Per Xhaka, quindi, un trasferimento sembra ormai sfumato. La situazione è diversa per altri giocatori della Nati: alcuni potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane, mentre altri hanno già trovato una nuova destinazione.

Ecco chi ha già cambiato squadra

Johan Manzambi

Il trasferimento di Johan Manzambi è senza dubbio quello che ha fatto più rumore. L'Aston Villa ha sborsato 60 milioni di euro per assicurarsi il 20enne ginevrino, protagonista di una crescita impressionante negli ultimi mesi con il Friburgo e con la Nazionale. Con questa operazione, Manzambi diventa il calciatore svizzero più costoso di sempre.

Aurele Amenda

Dopo due stagioni all'Eintracht Francoforte, l'ex difensore dello Young Boys cambia aria e si trasferisce in Inghilterra. La sua nuova squadra è il Coventry City, neopromosso in Premier League, che verserà 18 milioni di euro per il centrale svizzero.

Cedric Itten

Il trasferimento di Cedric Itten al Werder Brema è stato ufficializzato nel pieno dei Mondiali. Il 29enne realizza così il suo obiettivo di tornare a giocare in Bundesliga, dopo aver mancato la promozione con il Fortuna Düsseldorf ed essere addirittura retrocesso dalla 2. Bundesliga. Arriva a Brema a parametro zero e ha firmato un contratto valido fino al 2029.

Brilla con la maglia del Werder: Cedric Itten. werder.de

Eray Cömert

Il suo contratto con il Valencia è scaduto il 30 giugno. Il difensore centrale, però, ha già trovato una nuova squadra: Cömert proseguirà la carriera in Serie A con la maglia del Torino.

Manuel Akanji

Manuel Akanji continuerà a vestire la maglia dell'Inter, ma non più in prestito. I campioni d'Italia hanno infatti esercitato l'opzione di riscatto, versando 15 milioni di euro al Manchester City per acquistare a titolo definitivo il difensore 31enne.

Potrebbero cambiare squadra

Ricardo Rodriguez

Il contratto di Ricardo Rodriguez con il Betis Siviglia è scaduto e il terzino sinistro è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Dopo le buone prestazioni offerte ai Mondiali, però, il 33enne non dovrebbe faticare a trovare pretendenti.

«Potrei immaginarmi di giocare negli Stati Uniti, di restare in Spagna o di tornare in Italia. Dubai, Qatar, Giappone: non escludo nulla», aveva dichiarato a blue Sport prima dei Mondiali.

Da tempo si parla anche di un possibile ritorno in Svizzera, con l'FC Sion indicato come una delle possibili destinazioni. Un'ipotesi che, al momento, resta aperta.

Remo Freuler

Anche Remo Freuler è attualmente svincolato e quindi disponibile a parametro zero. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato al Neom SC dell'Arabia Saudita, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche l'Olympiakos e il Sassuolo. Secondo la «Gazzetta dello Sport», il centrocampista 34enne preferirebbe però proseguire la propria carriera al Bologna, la squadra con cui ha disputato l'ultima stagione.

Nico Elvedi

Nico Elvedi veste la maglia del Borussia Mönchengladbach dal 2015, ma il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione. Secondo quanto appreso da blue Sport, il difensore, che si appresta a compiere 30 anni, sarebbe pronto a valutare una nuova sfida. Le ottime prestazioni offerte ai Mondiali hanno attirato l'attenzione, ma finora l'offerta giusta non sarebbe ancora arrivata.

Nico Elvedi ha ripreso gli allenamenti con il Gladbach: resterà? www.imago-images.de

Michel Aebischer

Dopo la retrocessione del Pisa Sporting Club in Serie B, Michel Aebischer sembra destinato a cambiare squadra. Il club toscano ha esercitato l'obbligo di acquisto il 1° luglio, versando 4,5 milioni di euro per il centrocampista svizzero. Secondo quanto riportato dai media, la clausola rescissoria ammonterebbe proprio alla stessa cifra. Sulle sue tracce ci sarebbero alcune squadre della Bundesliga, tra cui Augsburg e Amburgo, mentre anche il Cagliari viene indicato come una possibile destinazione.

Ruben Vargas

La scorsa stagione è stata altalenante, ma ai Mondiali Ruben Vargas ha saputo mettersi in mostra con prestazioni di alto livello. L'esterno offensivo potrebbe così lasciare il Siviglia. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo «Mundo Deportivo», Brighton & Hove Albion, Newcastle e Aston Villa avrebbero messo gli occhi sul nazionale svizzero. Anche alcuni club turchi sarebbero interessati. Il Siviglia, dal canto suo, sarebbe disposto a cedere Vargas qualora arrivasse l'offerta giusta.

Un momento storico: Ruben Vargas trasforma il rigore che assicura alla Svizzera l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali. Associated Press

Zeki Amdouni

La retrocessione del Burnley dalla Premier League potrebbe cambiare il futuro di Zeki Amdouni. L'attaccante 25enne ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio e il suo destino resta tutto da definire.

Qualche settimana fa si era parlato di un interesse del Besiktas Istanbul, ma nelle ultime settimane non sono emerse novità sul suo futuro. Resta comunque difficile immaginare che Amdouni continui la sua carriera in Championship.

Dovrebbero rimanere nella loro attuale squadra

Per 15 giocatori della Nazionale svizzera, al momento, un cambio di squadra sembra poco probabile. Soltanto tre di loro andranno in scadenza di contratto al termine della prossima stagione: Yvon Mvogo, Miro Muheim e Christian Fassnacht.

Giocatori della Nazionale con un contratto a lungo termine e/o su cui circolano poche voci di mercato: Gregor Kobel, Borussia Dortmund

Marvin Keller, BSC Young Boys

Yvon Mvogo, FC Lorient

Luca Jaquez, VfB Stoccarda

Miro Muheim, Hamburger SV

Silvan Widmer, Mainz 05

Denis Zakaria, AS Monaco

Ardon Jashari, AC Milan

Granit Xhaka, AFC Sunderland

Djibril Sow, FC Siviglia

Christian Fassnacht, BSC Young Boys

Fabian Rieder, FC Augsburg

Noah Okafor, Leeds United

Dan Ndoye, Nottingham Forest

Breel Embolo, Stade Rennais