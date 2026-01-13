Il rientro di Vargas dura 8 minuti 13.01.2026

Il rientro di Ruben Vargas con il Siviglia dura appena otto minuti: l'attaccante svizzero si ferma di nuovo per infortunio ed esce dal campo in lacrime.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo settimane di stop per un problema muscolare, Vargas è tornato in campo in Liga, ma si è fermato quasi subito nella sfida contro il Celta Vigo.

Il 27enne ha lasciato il terreno di gioco visibilmente scosso, consolato dai compagni e applaudito dal pubblico di casa.

L'ennesimo infortunio riaccende i dubbi sulla sua condizione fisica in vista del Mondiale estivo con la Nazionale svizzera. Mostra di più

Il rientro in campo di Ruben Vargas si è trasformato in un nuovo incubo. Dopo diverse settimane di stop, l'attaccante svizzero è tornato a giocare lunedì sera con il Siviglia ne LaLiga, ma la sua partita è durata appena otto minuti prima di un nuovo infortunio.

Il 27enne lucernese era fermo dalla fine di novembre a causa di un problema ai muscoli della coscia. Inserito al 59esimo nella sfida persa 1-0 contro il Celta Vigo, l'esterno della Nazionale elvetica ha dovuto però arrendersi quasi subito: pochi minuti dopo il suo ingresso in campo si è improvvisamente fermato, lasciando intendere che qualcosa non andava.

Visibilmente provato, Vargas è stato consolato dai compagni di squadra, tra cui anche il connazionale Djibril Sow, prima di abbandonare il terreno di gioco al 67esimo, in lacrime. Il pubblico del Ramón Sánchez-Pizjuán lo ha accompagnato con un lungo applauso, tra preoccupazione e solidarietà.

Non chiara la natura del nuovo problema

La natura esatta del nuovo problema fisico non è ancora stata chiarita, ma le immagini parlano da sole e fanno temere un altro stop, forse per un altro problema muscolare.

Non è la prima volta che l'ala svizzera deve fare i conti con guai fisici: già nella scorsa stagione era stato costretto a fermarsi più volte per disturbi muscolari e alla caviglia.

Ora l'interrogativo riguarda il futuro immediato. Resta da capire se questo ennesimo contrattempo comprometterà la possibilità di ritrovare la migliore condizione in vista del Mondiale, che la Nazionale svizzera disputerà tra giugno e luglio in Nord America.

Resta la speranza che non si tratti di nulla di grave e che Ruben Vargas possa lasciarsi alle spalle questa sfortuna tornando presto in campo.