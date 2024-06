Duah freshfocus

Vista l'assenza di Embolo e Okafor, rispettivamente infortunato e non ancora giunto in ritiro, l'amichevole di martedì contro l'Estonia sarà per tanti un'occasione per mettersi in mostra e instillare dubbi a Yakin.

Swisstxt

Tra questi c'è Duah, svizzero-ghanese nato a Londra che milita nel Ludogorets, il quale potrebbe avere la chance della vita per staccare un pass per l'Europeo.

«Il match di domani ci permetterà di affinare la fase offensiva e darà a diversi giocatori l'opportunità di mettersi in mostra e prendere fiducia», ha commentato il selezionatore.

Swisstxt