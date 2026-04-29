Il Lumen Field di Seattle che verrà ribattezzato Seattle Stadium in occasione dei Mondiali di calcio. IMAGO/ZUMA Press Wire

Fuori dallo stadio di Seattle, che ospiterà gare dei gruppi G, D e B dei prossimi Mondiali, campeggia la bandiera dell'Italia, ma non quella dell'Iran, nonostante sia quest'ultima la nazione qualificata.

Hai fretta? blue News riassume per te La nazionale iraniana giocherà la sua ultima partita del Gruppo G al Lumen Field di Seattle il 26 giugno.

Fuori dallo stadio statunitense, campeggiano le bandiere delle nazionali partecipanti al Mondiale: manca quella dell'Iran mentre sventola quella dell'Italia.

Il ministro dello Sport italiano Andrea Abodi ha parlato così di un improbabile ripescaggio: «Una possibile riqualificazione dell'Italia per i Mondiali del 2026... è, in primo luogo, impossibile e, in secondo luogo, inappropriata».

Perché la bandiera italiana abbia fatto capolino fuori dal Lumen Field rimane un mistero. Mostra di più

Mentre gli Stati Uniti sono in guerra con l’Iran, il Paese è comunque pronto ad ospitare la nazionale iraniana ai Mondiali tra poche settimane.

Ma nel frattempo, come riportato da «Yahoo Sport», si assiste ad un tentativo bislacco da parte dei padroni di casa americani di escludere l’Iran da un Mondiale per il quale si è qualificato.

Ricordiamo che la nazionale iraniana si è qualificata attraverso la Confederazione Asiatica di Calcio e da programma giocherà la sua ultima partita del Gruppo G, contro l'Egitto, al Lumen Field di Seattle, nello Stato di Washington, sulla costa dell'Oceano Pacifico, il 26 giugno — che presto verrà ribattezzato Seattle Stadium.

Ma all'esterno del complesso situato a meno di 200 km dal confine con il Canada, tutto sembrerebbe pronto per accogliere... l'Italia.

Seattle attende l'Italia e non l'Iran?

Infatti, fuori lo stadio che ospiterà tra gli altri anche la nazionale degli Stati Uniti e quella della Bosnia-Erzegovina - giustiziere dell'Italia di Gattuso - c'è un'installazione di benvenuto che espone le bandiere di tutte le nazioni partecipanti.

Ma quella dell'Iran non si vede da nessuna parte. Al contrario, i tifosi hanno notato che vi era esposto il tricolore dell'Italia, nonostante gli Azzurri non siano riusciti a qualificarsi per la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva.

🇮🇷 Outside of Lumen Field in Seattle the Iran flag is missing from a display of World Cup Countries. Interestingly, Italy is featured on the special display. pic.twitter.com/IZyY9KizAp — Noah Riffe (@NoahRiffe) April 26, 2026

Un boicottaggio da parte dell'Iran al momento non è in vista, così come il bando da parte della Fifa.

Si era speculato alcune settimane fa di un «improbabile» ripescaggio dell'Italia nel caso della mancanza della nazionale iraniana. Speculazioni.

«Bisogna meritarsi di andare ai Mondiale»

Inoltre, la Federcalcio italiana si è categoricamente rifiutata persino di prendere in considerazione l'ipotesi di rimpiazzare l'Iran se non dovesse parteciparvi per questioni politiche.

Il ministro dello Sport italiano Andrea Abodi ha dichiarato a ESPN: «Una possibile riqualificazione dell'Italia per i Mondiali del 2026... è, in primo luogo, impossibile e, in secondo luogo, inappropriata. Non so quale delle due cose venga prima. La qualificazione si gioca sul campo.»

Anche Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Italiano, che sovrintende a tutti gli sport in Italia, ha respinto l'idea di prendere il posto dell'Iran. «Mi sentirei offeso», ha detto.

«Bisogna meritarsi di andare ai Mondiali.»

Perché la bandiera italiana abbia fatto capolino fuori dal Lumen Field rimane un mistero.

Alcuni tifosi hanno ipotizzato che i funzionari avessero dato per scontato che l'Italia avrebbe sconfitto la Bosnia-Erzegovina negli spareggi UEFA e avessero fatto issare la bandiera prematuramente.

Ma questo è successo un mese fa... quando l'Iran, tra l'altro, era già qualificato.