Jhon Duran lascia l'Aston Villa per accasarsi in Bahrain e giocare in Arabia Saudita KEYSTONE

Jhon Duran, attaccante colombiano, ha in programma di viaggiare quasi 1'000 chilometri ogni giorno per allenarsi con il suo nuovo club in Arabia Saudita, preferendo vivere in Bahrain.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Jhon Duran, attaccante colombiano dell'Aston Villa, ha recentemente firmato un contratto con il club saudita Al-Nassr per 83 milioni di euro.

Il 21enne intende fare il pendolare tra il Bahrain e Riad, in Arabia Saudita.

1'000 chilometri al giorno in quanto per la legge islamica saudita la convivenza di coppie non sposate è malvista e spesso i proprietari di immobili richiedono un certificato di matrimonio per affittare una casa.

Il suo debutto con l'Al-Nassr - squadra in cui milita anche Cristiano Ronaldo - è previsto per venerdì. Mostra di più

Jhon Duran, attaccante colombiano dell'Aston Villa, ha recentemente firmato un contratto con il club saudita Al-Nassr per 83 milioni di euro.

Fin qui nulla di strano, come riporta anche «Bild», se non fosse per il fatto che il 21enne ha deciso di stabilirsi in Bahrain.

Secondo un rapporto del foglio inglese «The Sun», Duran intende percorrere quasi 1'000 chilometri ogni giorno per raggiungere il campo di allenamento del suo nuovo club, situato alla periferia di Riad, in Arabia Saudita.

Perché viaggiare così tanto ogni giorno?

La scelta di vivere in Bahrain è influenzata da questioni personali. In Arabia Saudita, la convivenza di coppie non sposate è malvista secondo la legge islamica, e spesso i proprietari di immobili richiedono un certificato di matrimonio per affittare una casa.

Tuttavia, nella pratica, questa legge non viene sempre applicata, come dimostra il caso di Cristiano Ronaldo, che vive con la sua compagna Georgina Rodriguez a Riad.

Per il nazionale colombiano il viaggio quotidiano potrebbe essere facilitato dal noleggio di un jet privato, considerando che un volo dall'aeroporto internazionale del Bahrain a Riad dura circa un'ora e venti minuti. In alternativa, potrebbe affrontare 10 ore di viaggio in auto, tutti i giorni.

Nonostante le sfide logistiche, il nativo di Medellin può permettersi questo stile di vita grazie al suo stipendio annuo esentasse di 20 milioni di euro, che equivale a 37 euro al minuto.

Let’s see those flags! Where are you watching from? 🌍⚽ pic.twitter.com/hqGD8L1KJU — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 3, 2025

Il suo debutto con l'Al-Nassr - squadra in cui milita anche Ronaldo - è previsto per venerdì, in occasione della partita casalinga contro Al Feiha.

Resta da vedere come e da dove il neo attaccante arriverà allo stadio per il suo primo incontro in Saudi Pro League.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.