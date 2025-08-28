Il Lugano non ha centrato la qualificazione né per il campionato di Europa League né tantomeno per la Conference: un problema per tutta la nazione del pallone. KEYSTONE

La settimana della verità è ormai alle porte in Coppa Europa. La Lega vuole che la Svizzera torni a lottare per rientrare tra le prime 15 della classifica quinquennale. A tal fine, cerca anche il dialogo con i club.

Keystone-SDA SDA

La Swiss Football League (SFL) attende con ansia i prossimi giorni. Oggi si deciderà come sarà il resto della prima metà della stagione.

In serata infatti la Svizzera potrebbe essere rappresentata da quattro squadre in Coppa Europa e forse anche da una in Champions League. In questo caso, la SFL si troverebbe ad affrontare delle sfide in termini di organizzazione del calendario delle partite.

Tuttavia, prevarrebbe la gioia di una forte presenza sul palcoscenico europeo.

Due squadre in Europa nel peggiore delle ipotesi

Ma le cose potrebbero anche andare diversamente. Nella peggiore, ma non improbabile, delle ipotesi, solo due squadre svizzere giocherebbero in Europa in autunno. Sarebbe più facile per il calendario, ma negativo per lo sviluppo generale.

Dopo tutto, la scorsa stagione la Svizzera è precipitata dal 12° al 17° posto nella classifica quinquennale UEFA.

«L'obiettivo deve essere quello di tornare tra le prime 15 in questa stagione», ha dichiarato Philippe Guggisberg, responsabile dei media della SFL, all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

«E per farlo, abbiamo bisogno del maggior numero possibile di squadre nelle fasi europee dei campionati». Le squadre che si classificano al di sotto delle prime 15 perderanno i posti nelle coppe europee e dovranno iniziare prima le qualificazioni.

In breve: la Svizzera rischia di rimanere indietro in Europa.

Gli ostacoli sono sempre più alti

Concretamente, la prossima estate la Svizzera avrà solo quattro squadre in Coppa Europa invece di cinque. Come prima, due squadre partiranno dal 2° turno di qualificazione della Conference League.

È una notizia amara per i campioni e i vincitori delle coppe: invece di partire dagli spareggi della Champions League e dell'Europa League rispettivamente, dovranno partire due turni prima. La partecipazione a una fase del campionato non è quindi più garantita.

In definitiva, il calcolo è semplice: meno squadre partecipano alle Coppe europee, meno soldi entrano nel campionato direttamente o indirettamente attraverso i club.

Questo rende il campionato meno attraente per i professionisti e il livello generale rischia di abbassarsi a lungo termine. Una classica spirale a scendere.

Come ha fatto la Svizzera a finire in questa situazione?

Ma come ha fatto la Svizzera a finire in una situazione in cui è stata superata da nazioni come la Polonia e la Norvegia ed è schiacciata da nazioni come la Svezia e Cipro?

Una domanda che viene discussa anche all'SFL. Non è ancora stata trovata una risposta chiara, i fattori sono troppo complessi. «Negli ultimi anni abbiamo discusso spesso di questo argomento con i club, sottolineando l'importanza dei turni di qualificazione», afferma Guggisberg.

«Ci siamo resi conto di quanto possa essere difficile per i club trovare un equilibrio tra un inizio di stagione positivo e le imprese europee con trasferte costose».

Trasferimenti tardivi e sfortuna

Un problema è evidente: molte squadre svizzere non sono «pronte» durante la fase di qualificazione. A volte le squadre appaiono diverse alla fine della finestra di trasferimento rispetto all'inizio dell'estate.

Questo ha anche a che fare con il fatto che i club scommettono sull'ingaggio di giocatori che hanno mancato il salto in club più grandi o non sono riusciti ad affermarsi. I club con un campionato annuale, come in Svezia o in Norvegia, hanno un leggero vantaggio in questo senso.

Alcuni fattori possono essere influenzati, altri no. La fortuna del sorteggio è uno di questi ultimi. Il Servette, ad esempio, non è stato esattamente baciato dal Fortuna di recente. L'anno scorso, la squadra ginevrina ha affrontato il Chelsea, vincitore finale della competizione, nello spareggio della Conference League.

E quest'anno il Ginevra affronta un altro avversario di alto livello, lo Shakhtar Donetsk. Anche il Losanna avrebbe potuto affrontare avversari più facili del Besiktas.

Attualmente la Svizzera è salita di un posto nella classifica quinquennale e ha superato la Scozia. Tuttavia, gli scozzesi sono già certi che almeno tre squadre raggiungeranno la fase europea del campionato. Austria, Danimarca, Polonia, Norvegia e Grecia sono attualmente davanti alla Svizzera.

«Se riusciremo a tenere il passo di queste nazioni dipenderà dai risultati dei prossimi giorni», afferma Guggisberg. Un chiaro messaggio ai club.