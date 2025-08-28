L'ex calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League al Grimaldi Forum di Monaco. KEYSTONE

Il sorteggio della fase campionato di Champions League ha riservato un percorso complicato per i campioni in carica del Paris Saint-Germain. I parigini se la vedranno, fra le altre, con Bayern, Barcellona, Tottenham e Newcastle.

L'Inter sfiderà Liverpool, Atletico Madrid, Arsenal e Borussia Dortmund, mentre la Juventus ha avuto un sorteggio più benevolo, pescando comunque la trasferta al Bernabeu contro il Real.

Gli stessi Blancos incroceranno la strada anche con Liverpool e Manchester City. Doppio ostacolo inglese per il Napoli, che sarà opposto allo stesso City e al Chelsea.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/kEt1qqRglh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Il formato

La fase a gironi con 32 squadre è ormai storia dalla scorsa stagione. C'è una fase di campionato con 36 squadre. In questa fase, ogni squadra gioca otto partite, ciascuna contro una squadra diversa. Ogni squadra gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta nelle otto giornate.

Tutte le 36 squadre sono elencate in una tabella. Le prime otto squadre al termine della fase di campionato si qualificano per gli ottavi di finale. Gli otto posti rimanenti vengono determinati tramite playoff a eliminazione diretta tra le squadre classificate dal 9° al 24° posto. Le squadre classificate dal 25° al 36° posto vengono eliminate dalla competizione.

Le date delle partite

Fase di campionato, sorteggi e fase a eliminazione diretta Giornata 1: 16-18 settembre 2025

Giornata 2: 30 settembre-1 ottobre 2025

Giornata 3: 21-22 ottobre 2025

Giornata 4: 4-5 novembre 2025

Giornata 5: 25-26 novembre 2025

Giornata 6: 9-10 dicembre 2025

Giornata 7: 20-21 gennaio 2026

Giornata 8: 28 gennaio 2026

Sorteggio playoff a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Andata playoff: 17-18 febbraio 2026

Ritorno playoff: 24-25 febbraio 2026

Sorteggio per gli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

Ottavi di finale, andata: 10-11 marzo 2026

Ottavi di finale, ritorno: 17-18 marzo 2026

Quarti di finale, andata: 7-8 aprile 2026

Quarti di finale, ritorno: 14-15 aprile 2026

Semifinali, andata: 28-29 aprile 2026

Semifinali, ritorno: 5-6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 a Budapest Mostra di più

