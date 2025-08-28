  1. Clienti privati
Calcio Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match

Swisstxt

28.8.2025 - 19:37

L'ex calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League al Grimaldi Forum di Monaco.
L'ex calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League al Grimaldi Forum di Monaco.
KEYSTONE

Il sorteggio della fase campionato di Champions League ha riservato un percorso complicato per i campioni in carica del Paris Saint-Germain. I parigini se la vedranno, fra le altre, con Bayern, Barcellona, Tottenham e Newcastle.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

28.08.2025, 19:37

28.08.2025, 19:54

Calcio. Ecco cosa sapere prima del sorteggio di Champions League delle 18:00 a Monaco

CalcioEcco cosa sapere prima del sorteggio di Champions League delle 18:00 a Monaco

L'Inter sfiderà Liverpool, Atletico Madrid, Arsenal e Borussia Dortmund, mentre la Juventus ha avuto un sorteggio più benevolo, pescando comunque la trasferta al Bernabeu contro il Real.

Gli stessi Blancos incroceranno la strada anche con Liverpool e Manchester City. Doppio ostacolo inglese per il Napoli, che sarà opposto allo stesso City e al Chelsea.

Ecco una panoramica di tutti i match

Potete trovare una panoramica completa di tutte le partite cliccando qui.

Il formato

La fase a gironi con 32 squadre è ormai storia dalla scorsa stagione. C'è una fase di campionato con 36 squadre. In questa fase, ogni squadra gioca otto partite, ciascuna contro una squadra diversa. Ogni squadra gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta nelle otto giornate.

Tutte le 36 squadre sono elencate in una tabella. Le prime otto squadre al termine della fase di campionato si qualificano per gli ottavi di finale. Gli otto posti rimanenti vengono determinati tramite playoff a eliminazione diretta tra le squadre classificate dal 9° al 24° posto. Le squadre classificate dal 25° al 36° posto vengono eliminate dalla competizione.

Le date delle partite

Fase di campionato, sorteggi e fase a eliminazione diretta

  • Giornata 1: 16-18 settembre 2025
  • Giornata 2: 30 settembre-1 ottobre 2025
  • Giornata 3: 21-22 ottobre 2025
  • Giornata 4: 4-5 novembre 2025
  • Giornata 5: 25-26 novembre 2025
  • Giornata 6: 9-10 dicembre 2025
  • Giornata 7: 20-21 gennaio 2026
  • Giornata 8: 28 gennaio 2026
  • Sorteggio playoff a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
  • Andata playoff: 17-18 febbraio 2026
  • Ritorno playoff: 24-25 febbraio 2026
  • Sorteggio per gli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
  • Ottavi di finale, andata: 10-11 marzo 2026
  • Ottavi di finale, ritorno: 17-18 marzo 2026
  • Quarti di finale, andata: 7-8 aprile 2026
  • Quarti di finale, ritorno: 14-15 aprile 2026
  • Semifinali, andata: 28-29 aprile 2026
  • Semifinali, ritorno: 5-6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026 a Budapest
Mostra di più

blue Sport trasmette in diretta tutte le partite della Champions League.

Video correlati

Più video

Altre notizie

Calcio. Lo Young Boys accede alla fase campionato in Europa league

CalcioLo Young Boys accede alla fase campionato in Europa league

Calcio. Il Losanna supera il Besiktas, la fase campionato di Conference League è sua

CalcioIl Losanna supera il Besiktas, la fase campionato di Conference League è sua

Calcio. Schmidt in prestito al Werder Brema

CalcioSchmidt in prestito al Werder Brema