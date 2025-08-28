Il sorteggio della fase campionato di Champions League ha riservato un percorso complicato per i campioni in carica del Paris Saint-Germain. I parigini se la vedranno, fra le altre, con Bayern, Barcellona, Tottenham e Newcastle.
L'Inter sfiderà Liverpool, Atletico Madrid, Arsenal e Borussia Dortmund, mentre la Juventus ha avuto un sorteggio più benevolo, pescando comunque la trasferta al Bernabeu contro il Real.
Gli stessi Blancos incroceranno la strada anche con Liverpool e Manchester City. Doppio ostacolo inglese per il Napoli, che sarà opposto allo stesso City e al Chelsea.
Ecco una panoramica di tutti i match
Il formato
La fase a gironi con 32 squadre è ormai storia dalla scorsa stagione. C'è una fase di campionato con 36 squadre. In questa fase, ogni squadra gioca otto partite, ciascuna contro una squadra diversa. Ogni squadra gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta nelle otto giornate.
Tutte le 36 squadre sono elencate in una tabella. Le prime otto squadre al termine della fase di campionato si qualificano per gli ottavi di finale. Gli otto posti rimanenti vengono determinati tramite playoff a eliminazione diretta tra le squadre classificate dal 9° al 24° posto. Le squadre classificate dal 25° al 36° posto vengono eliminate dalla competizione.
Le date delle partite
Fase di campionato, sorteggi e fase a eliminazione diretta
- Giornata 1: 16-18 settembre 2025
- Giornata 2: 30 settembre-1 ottobre 2025
- Giornata 3: 21-22 ottobre 2025
- Giornata 4: 4-5 novembre 2025
- Giornata 5: 25-26 novembre 2025
- Giornata 6: 9-10 dicembre 2025
- Giornata 7: 20-21 gennaio 2026
- Giornata 8: 28 gennaio 2026
- Sorteggio playoff a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
- Andata playoff: 17-18 febbraio 2026
- Ritorno playoff: 24-25 febbraio 2026
- Sorteggio per gli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
- Ottavi di finale, andata: 10-11 marzo 2026
- Ottavi di finale, ritorno: 17-18 marzo 2026
- Quarti di finale, andata: 7-8 aprile 2026
- Quarti di finale, ritorno: 14-15 aprile 2026
- Semifinali, andata: 28-29 aprile 2026
- Semifinali, ritorno: 5-6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 a Budapest
