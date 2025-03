Nella rincorsa al titolo, stavolta è stato il turno di Young Boys e Lucerna di perdere punti, mancando l'avvicinamento alla vetta.

Swisstxt

A Zurigo i bernesi sono stati sconfitti per 1-0 dal Grasshopper. In un match combattuto a fare la differenza è stato Kittel al 49'. Così facendo i gialloneri ripiombano a -8 dalla coppia formata da Basilea e Servette. Pari per 2-2 a Yverdon tra i padroni di casa e il Lucerna, che ha strappato un punto per il rotto della cuffia. Avanti con Ake e Baradji i vodesi si sono fatti riprendere tra l'88' e l'89' dai gol di Karweina (rigore) e Stankovic.