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Nel derby aragonese Pesanti conseguenze per il portiere del Saragozza Andrada dopo il pugno a Pulido

dpa

29.4.2026 - 19:07

Il portiere perde la testa

Il portiere perde la testa

27.04.2026

L'estremo difensore della squadra spagnola dovrà saltare le prossime 13 partite dopo aver aggredito il capitano dell'SD Huesca a seguito di un rosso, che gli ha fatto perdere le staffe.

DPA

29.04.2026, 19:07

29.04.2026, 19:13

Esteban Andrada, portiere del Real Saragozza, salterà le prossime 13 partite dopo che domenica aveva colpito con un pugno l'avversario Jorge Pulido, durante il derby aragonese di LaLiga2 contro il SD Huesca, duello per la retrocessione in seconda divisione. Lo ha annunciato la Federazione calcistica spagnola (RFEF).

Ricordiamo che l'estremo difensore aveva perso completamente le staffe dopo aver ricevuto il cartellino rosso, risultato del secondo giallo per aver dato avvio a un acceso confronto verbale con successiva spinta a Pulido, che poi ha proprio atterrato con un pugno.

Successivamente sono scoppiati dei disordini in campo, tanto che è dovuta intervenire la polizia. La situazione si è calmata solo dopo diversi minuti e altre due espulsioni.

Scandalo in Spagna. Il portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby

Scandalo in SpagnaIl portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby

Il video di quanto accaduto ha fatto subito il giro del web e i canali televisivi spagnoli ne hanno parlato ampiamente, mentre la maggior parte dei giornali sportivi del Paese l'ha definita la punizione «storica».

Andrada: «Mi dispiace molto»

Andrada si è mostrato pentito dopo la partita. «Mi dispiace molto», ha detto l'argentino, visibilmente colpito, in diverse occasioni. Non gli era mai capitata una cosa del genere in carriera, ma - ha spiegato - in quell'occasione ha proprio perso il controllo.

Si è quindi scusato con Pulido e ha accettato le conseguenze.

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