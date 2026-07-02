Per sette anni Vladimir Petkovic è stato allenatore della Nazionale svizzera. A Vancouver affronterà la sua ex squadra in qualità di allenatore della Nazionale algerina. Ecco cosa ha dichiarato e chi, in Svizzera, tifa insieme alla sua famiglia.

Per sette anni Vladimir Petkovic è stato allenatore della Nazionale svizzera. A Vancouver affronterà la sua ex squadra in qualità di allenatore della Nazionale algerina. Ecco cosa ha dichiarato e chi, in Svizzera, tifa insieme alla sua famiglia.

Petkovic: «Sono uno svizzero orgoglioso che si trova molto bene in Ticino» Per sette anni Vladimir Petkovic è stato allenatore della Nazionale svizzera. A Vancouver affronterà la sua ex squadra in qualità di allenatore della Nazionale algerina. Ecco cosa ha dichiarato e chi, in Svizzera, tifa insieme alla sua famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Vladimir Petkovic è stato allenatore della Nazionale svizzera per sette anni.

Con la sua Algeria affronterà la Nati negli ottavi di finale dei Mondiali alle 5h00 di venerdì mattina, ora svizzera.

Petkovic, che si definisce un «orgoglioso svizzero», non vede l'ora di ritrovare la squadra.

Mancano poco meno di 29 ore alla partita quando Vladimir Petkovic si presenta davanti ai media in vista del caldo duello che vedrà la sua squadra, l’Algeria, affrontare la sua ex squadra.

E strappa una risata quando gli viene chiesto se la sua famiglia sta seguendo con trepidazione questa partita.

Petkovic, «orgoglioso svizzero», come lui stesso afferma, vive da anni a Minusio, e anche sua moglie e le sue figlie seguiranno la partita. Tiferanno per la Svizzera o per l’Algeria? «La mia famiglia non è contro di me», dice ridendo. «Ho bisogno di questa energia positiva anche da casa…»

Lui stesso afferma: «Sono un professionista. Tifo sempre per la squadra che alleno. Prima e dopo la partita sono molto disponibile e mi fa piacere rivedere alcune persone».

Non confonde il risultato con il suo orgoglio «di essere uno svizzero che si trova molto bene in Ticino».

Chiara ripartizione dei ruoli

Petkovic ritiene infatti che: «La Svizzera sarà la favorita e noi gli sfavoriti. Ma daremo il massimo».

Quando gli viene chiesto se il fatto di conoscere bene la Svizzera sia un vantaggio, risponde: «Il mondo del calcio è diventato universale. Tutti conoscono tutti. Non ci sono più segreti. Mi aspetto una partita difficile. Se vogliamo vincere, dobbiamo dare il 120 per cento».

Riguardo alle debolezze difensive della sua squadra (7 gol subiti in tre partite della fase a gironi), afferma: «Abbiamo subito troppi gol, ma 5 dei 7 sono stati segnati da fuori area.»

«La nota positiva è che anche noi ne abbiamo segnati cinque. Dobbiamo continuare a migliorare, come abbiamo fatto partita dopo partita.»

«Non è una sfida tra Petkovic e Yakin»

Petkovic non ha mai vinto contro Yakin. Da allenatore dello YB ha affrontato Yakin quattro volte con il Thun (tre pareggi e una vittoria del Thun), mentre da allenatore del Sion ha perso due volte contro il Lucerna guidato dall’allenatore della Nazionale svizzera.

00:28 Petkovic: «Non è una sfida contro Yakin, è Svizzera contro Algeria» Petkovic: «Abbiamo un buon rapporto. Ma non è Petkovic contro Yakin. È Svizzera contro Algeria. Entrambe vogliono vincere. La Svizzera è forse un po’ più sotto pressione, perché ha dichiarato pubblicamente di voler arrivare ai quarti di finale.»

Petkovic: «Abbiamo un buon rapporto. Ma non è Petkovic contro Yakin. È Svizzera contro Algeria. Entrambe vogliono vincere. La Svizzera è forse un po’ più sotto pressione, perché ha dichiarato pubblicamente di voler arrivare ai quarti di finale.»

«Noi, invece, abbiamo già raggiunto due obiettivi: siamo arrivati ai Mondiali e abbiamo superato la fase a gironi. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per vincere.»

Ritrovo con Granit Xhaka

Certo, è sempre bello rivivere i ricordi del passato: «Mi sono divertito molto in quei sette anni. E naturalmente è un piacere rivedere i miei ex giocatori».

Non pensa a una marcatura a uomo su Granit Xhaka: «La Svizzera è più pericolosa come squadra che come singolo giocatore. Granit è un ragazzo eccezionale, un fuoriclasse, e non vedo l’ora di vederlo in campo. Naturalmente dobbiamo stare attenti quando Granit ha la palla, ma anche con gli altri. Il loro punto di forza è l’unità.»

In questa occasione, Petkovic dovrebbe ricevere un sostegno massiccio dai tifosi della sua squadra. «30'000 di noi sono qui allo stadio. Spero che ci trasmettano energia positiva», afferma.