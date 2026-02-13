Hai fretta? blue News riassume per te Mladen Petric ha ironizzato nello studio della SRF su un possibile trattamento di favore arbitrale nei confronti dell’Argentina, ottenendo gli applausi del pubblico.

«A volte non si gioca solo contro l’Argentina», ha detto l'ex attaccante.

Il conduttore Rainer Maria Salzgeber ha cercato di ridimensionare l’accusa, parlando di vantaggi impliciti concessi talvolta alle grandi squadre. Riepilogo creato con

Non si placano le polemiche su un possibile trattamento di favore riservato all’Argentina ai Mondiali di calcio.

Dopo la semifinale vinta 2-0 dalla Spagna contro la Francia, l’ex attaccante croato Mladen Petric ha parlato nello studio della SRF della sfida di questa sera, mercoledì, in semifinale, tra l’Inghilterra e i campioni del mondo.

«Dall’Inghilterra ci si può aspettare di tutto. In questo momento, però, gli inglesi affrontano una squadra che è ancora campione del mondo. Sarà difficile battere l’Argentina, perché gioca bene. Ma a volte non si gioca soltanto contro l’Argentina», ha dichiarato Petric, ricevendo gli applausi del pubblico.

Il conduttore Rainer Maria Salzgeber ha replicato: «Non credo che gli arbitri lo facciano consapevolmente. Succede semplicemente che le grandi squadre vengano, in modo più o meno latente, favorite».

Petric, però, ha insistito: «Quindi pensi che sia un caso se succede sempre alla stessa squadra?».

Salzgeber ha risposto: «Una coincidenza consapevole, che non viene cercata, ma che si verifica. Intendo dire, un vantaggio subliminale».

Sorridendo, Petric ha chiuso la discussione dicendo: «Fermiamoci qui, va!».

Un dibattito ormai tormentone

Le sue parole si inseriscono in un dibattito che accompagna l’Argentina fin dall’inizio del torneo.

Diverse decisioni arbitrali favorevoli ai campioni del mondo hanno infatti alimentato le polemiche: tra queste, il fallo di Messi contro l’Algeria rimasto impunito e vari episodi controversi negli ottavi di finale contro l’Egitto.

Non esistono però prove concrete di un trattamento di favore sistematico nei confronti dell’Argentina.