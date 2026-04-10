Roberto Baggio IMAGO/LaPresse

Vittorio Petrone, ex manager di Roberto Baggio, è stato tra quelli che lavorarono al dossier «Rinnovare il futuro». A «Cronache di spogliatoio» racconta perché il progetto non decollò e del sagace modello di finanziamento che era previsto per attuarlo.

«Non so quanti amici mi farò per quanto sto per dire», esordisce Vittorio Petrone parlando alla trasmissione «Cronache di spogliatoio» in merito al «Dossier Baggio».

«Non basta cambiare un presidente, bisogna pensare una rivoluzione profonda», continua colui che accompagnò Roberto Baggio nella preparazione, stesura e presentazione delle 900 pagine che avrebbero dovuto rivoluzionare il calcio italiano.

«Quando esistono a oltranza difese di casta e di categorie, all'interno del consiglio federale, non può esserci volontà di convergere per un interesse sistemico».

Parole pesanti da parte di chi ci aveva provato a cambiare le cose.

Vale la pena ricordare che il dossier dal titolo «Rinnovare il futuro», a cui lavorarono 50 persone, tra il 2011 e il 2012, coordinate dall'allora presidente del settore tecnico federale Roberto Baggio non vide mai la luce, in quanto non arrivarono mai i finanziamenti.

Il Divin Codino, giova ricordare, si dimise a inizio 2013. Disilluso.

«Intervenire alla radice cercando di capire cosa fare, questo era il suo obiettivo. L'embrione iniziale fu presentato a Abete (allora presidente della FIGC ndr.) che diede l'ok e da lì riuscimmo ad avere la possibilità di inquadrare meglio dove intervenire per primo: il settore giovanile fu la priorità», racconta il manager al canale youtube dedicato al calcio.

Bambini non più in mano ad allenatori votati solo al risultato

«Il nostro obiettivo primario era la creazione di attività di base volte a formare talenti, per noi era la premessa iniziale: in Italia assistiamo alla dispersione del talento, volevamo creare 100 centri di formazione federali (CFF) da Nord a Sud con un sistema federale profondo e omogeneo e con maestri specializzati che potessero utilizzare tecnologie all'avanguardia», continua.

Si voleva analizzare la qualità del gioco - tanto caro a Baggio -, ma anche l'abilità motoria dell'individuo in rapporto alla sua età.

Il progetto sarebbe stato in mano a professionisti del calcio e dell'educazione e non ad allenatori che giocano per il risultato.

Il pallone al centro di tutto, non il risultato

Petrone sottolinea che per il Divin Codino fondamentale era lavorare sulla tecnica individuale, «affinché la palla tornasse protagonista nella formazione di un giovane. Volevamo togliere il risultato nelle partite sino a una certa età».

Non allenatori ma maestri

I bambini, secondo quanto ipotizzato e prendendo spunto dai modelli tedesco, svizzero, spagnolo e inglese, non prevedeva il classico allenatore.

«Noi volevamo creare i maestri, una costruzione di un percorso di crescita progressiva. Il settore tecnico era la base di tutto, doveva monitorare il lavoro nei centri federali con telecamere e sistemi di controllo».

Nelle selezioni under «non ci sarebbero stati figli delle lobby dei procuratori», prosegue spavaldo il manager .

«Volevamo lavorare anche sull'etica, sin dalle scuole».

Come finanziare quei dieci milioni?

Il progetto avrebbe avuto un costo di 10 milioni di euro. Non un'enormità nel calcio che oggi fa girare miliardi.

Baggio e i suoi avevano però pensato ad un modello sostenibile, semplice e replicabile.

«Noi avevamo calcolato 10 milioni in tre anni, che potevano essere coperti anche con un contributo delle società con 50 mila euro a gettone a testa».

In tanti altri Paesi europei invece il modello è passato, e oggi si vede.

Basta pensare alla Svizzera, alla Norvegia, al Belgio, per citare delle piccole federazioni oggi ai vertici del calcio continentale.

«Roberto quando ha visto che il progetto non veniva messo a terra si è dimesso».

Si potrebbe ancora attuare?

A 14 anni di distanza Petrone è ancora convinto della bontà del lavoro svolto.

«Con questo progetto oggi si tornerebbe protagonisti nei prossimi 10-15 anni. Io sarei ancora disponibile».

E il Divin Codino? «Roberto non lo so, non l'ho sentito».