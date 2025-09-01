Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami KEYSTONE

Pierlugi Tami, direttore della Nazionale svizzera, parla in conferenza stampa nel primo giorno del ritrovo della squadra messa insieme da Murat Yakin per affrontare il Kosovo prima (5 settembre) e la Slovenia poi (8 settembre). Sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Oltre al direttore della Nazionale Pierluigi Tami, anche il presidente centrale della SFV Peter Knäbel avrebbe dovuto rispondere alle domande, ma non ha potuto partecipare alla conferenza stampa come previsto. «Il motivo è lo stato di salute di suo padre», ha comunicato la stessa la SFV.

L'obiettivo

«Il nostro obiettivo è una qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Vedo un girone molto forte, non vedo favoriti. Ogni squadra dovrà lottare. Sono felice che anche per noi inizi ora la campagna».

Quale lo stato di forma della Nati

«In due mesi e mezzo ci si gioca un intero girone di qualificazione. Speravo che la situazione fosse la stessa di inizio giugno. Avevamo un'energia molto ottimista e questo mi dà una sensazione molto positiva. La Svezia ha fatto grandi progressi, non credo che siamo i favoriti. Ma se mostreremo la stessa concentrazione di giugno, ho un ottimo presentimento.

La Nations League 2024 è andata male, anche se le prestazioni non sono state negative. L'unica prestazione negativa l'abbiamo fatta in Serbia, per il resto sono mancati i risultati».

Una non qualificazione sarebbe drammatica?

«Ci sono cose più drammatiche - ha detto senza esitare il ticinese -. Quello che sta succedendo nel mondo è drammatico. Vogliamo qualificarci e sono ottimista sul fatto che ce la faremo. Se ci riusciremo, sarò felice, altrimenti avremo imparato una lezione. Sono emozionato e felice che finalmente si possa iniziare».

Akanji all'Inter?

«Non spetta a me valutare questo cambiamento. Sono contento che i nostri giocatori trovino una soluzione. Il momento è sfortunato per tutte le Nazionali (Oggi finisce anche la finestra estiva di calcio-mercato ndr.), ma io lo vedo in modo positivo. Certo, alcuni salteranno il nostro primo allenamento, ma hanno trovato una buona soluzione per loro».

Breel Embolo

«Solo perché ha saltato un allenamento non significa che non sia in forma. Anche in passato abbiamo dato fiducia a giocatori che non avevano una preparazione ottimale. E loro hanno fatto bene. Breel è molto importante per la squadra di Murat».

Avdullahu: la SFV ha fatto di tutto?

«Non è una novità. Oltre il 70% dei nostri giocatori ha la doppia cittadinanza e non tutti possono giocare nella Nazionale. Un giocatore deve essere abbastanza bravo per la nostra squadra. Un giocatore deve voler giocare per la Svizzera. Forse al momento c'è molta concorrenza per quella posizione, quindi ci vuole un po' più di pazienza. Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la soluzione migliore è separarsi.

Negli ultimi 20 anni abbiamo perso giocatori a favore di altre nazioni, ma quanti di loro avrebbero offerto un valore aggiunto alla nostra Nazionale maggiore? Uno o due. Forse tre».

Kospo: un errore di valutazione?

«Da quattro anni abbiamo un talent manager. Abbiamo un progetto in cui investiamo molto denaro. Non siamo stati noi a chiudere quella porta, è stato lui. Non possiamo fare false promesse. Per noi, in quel momento, la Nazionale maggiore non era un'opzione. Ci vuole pazienza. Parliamo con tutti, ma siamo onesti e non facciamo false promesse».

La FIFA potrebbe cambiare le regole?

«La Francia e la Germania sarebbero le prime nazioni disposte a modificare le regole. Ma le possibilità sono molto scarse. Sono moltissimi i Paesi che non vogliono modifiche alle regole».