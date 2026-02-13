Sbaglia ancora parecchio quando c'è da rifinire l'azione. Alla fine, però, è nuovamente decisivo: da lui nasce l'azione del 2-0. Prima recupera palla, poi chiama l'uno-due e infine mette in mezzo per la deviazione di Behrens. Avere un giocatore così è una risorsa preziosa contro le difese chiuse, anche se potrebbe dare di più.

Allenatore Mattia Croci-Torti Il voto della redazione 4.5

Le scelte non erano scontate: fuori Grgic, Mai e Papadopoulos dall'undici iniziale. Probabilmente lui stesso si aspettava qualcosa in più da alcune seconde linee. L'intuizione di schierare Pihlström sulla fascia, però, è azzeccata. E alla fine il lavoro è fatto: vittoria e un po' di riposo per alcune pedine importanti. Per il bel gioco c'è tempo, come aveva detto lui stesso un paio di settimane fa.