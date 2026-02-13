Portiere
David von Ballmoos
Non pulitissimo su un paio di uscite. Per il resto, però, ha ben poco da fare.
Il voto della redazione4.5
Sbaglia ancora parecchio quando c'è da rifinire l'azione. Alla fine, però, è nuovamente decisivo: da lui nasce l'azione del 2-0. Prima recupera palla, poi chiama l'uno-due e infine mette in mezzo per la deviazione di Behrens. Avere un giocatore così è una risorsa preziosa contro le difese chiuse, anche se potrebbe dare di più.
Sull'unico pericolo creato dal Runavik, al 39', probabilmente poteva evitare di farsi anticipare. Per il resto, ha poco da sbrigare in fase difensiva. Sembra leggermente più pulito rispetto al passato quando deve far ripartire l'azione con i piedi.
Il voto della redazione4.5
Solo le forze oscure gli impediscono di segnare tra il 78' e il 79': prima il palo, poi la traversa. Peccato. Rivederlo in campo per 90' è comunque un'ottima notizia per i bianconeri. Con il passare dei minuti ritrova fiducia, anche nel proporsi con maggiore frequenza in avanti.
Centrocampista
Yanis Cimignani
È suo il passaggio, perfetto, per la rete che sblocca la contesa al 7'. Al di là di quell'azione iniziale, però, non riesce a incidere. Come al solito, si spende parecchio in entrambe le fasi.
Centrocampista
Uran Bislimi
Si vede pochissimo nel primo tempo e solo sporadicamente nel secondo. A parte un buon pallone servito a Steffen al 31', non entra nelle sequenze più pericolose.
Centrocampista
Ahmed Kendouci
Il voto della redazione3.5
Anche lui serve un buon pallone a Steffen, al 28'. La mancanza di Grgic, però, si fa sentire eccome. Dovrebbe essere tra quelli chiamati a dettare i tempi, ma troppo spesso rallenta eccessivamente la manovra.
Centrocampista
Elias Pihlström
Ci ha preso gusto. Questa volta il gol non è soltanto bello, ma anche pesante. Pregevole il controllo prima di calciare a rete. Schierato sulla fascia sembra più a suo agio, anche se potrebbe osare ancora di più. Si applica anche in fase difensiva.
Centrocampista
Renato Steffen
Il voto della redazione3.5
Tanti, probabilmente troppi, gli errori nell'ultima porzione di campo. Non riesce a capitalizzare i numerosi possessi che passano dai suoi piedi.
Centrocampista
Daniel Dos Santos
Nuovamente impalpabile, come praticamente in tutte le altre gare di questo inizio di stagione.
Anche quando sembra sparire dalla partita, al momento giusto c'è. Per buona parte della sfida fatica a smarcarsi tra le strette maglie faroesi, ma alla fine firma il preziosissimo 2-0.
Subentrato a Kendouci al 61'
Anto Grgic
Il voto della redazione4.5
Quando prende il controllo della cabina di regia, la differenza si percepisce. Più imbucate, più soluzioni, più ritmo. Anche sui piazzati il Lugano diventa più pericoloso dopo il suo ingresso.
Subentrato a Dos Santos al 61'
Dereck Moncada
Pronti, via: appena entrato si rende subito pericoloso con un paio di colpi di testa. Lo stacco è decisamente nelle sue caratteristiche. Poi, però, non trova altri spunti.
Subentrato a Cimignani al 72'
Antonios Papadopoulos
Anche lui va vicino al gol appena entrato, scagliando una sassata verso il portiere. Il suo carisma si fa sentire e ne beneficiano anche i compagni.
Subentrato a Pihlström all'82'
Beckham Castro
Troppo poco tempo in campo per dare una valutazione.
Allenatore
Mattia Croci-Torti
Il voto della redazione4.5
Le scelte non erano scontate: fuori Grgic, Mai e Papadopoulos dall'undici iniziale. Probabilmente lui stesso si aspettava qualcosa in più da alcune seconde linee. L'intuizione di schierare Pihlström sulla fascia, però, è azzeccata. E alla fine il lavoro è fatto: vittoria e un po' di riposo per alcune pedine importanti. Per il bel gioco c'è tempo, come aveva detto lui stesso un paio di settimane fa.